Camila Cabello tras cantar en Coachella: "Mi corazón está verdaderamente con cada cubano"

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La cantante cubana Camila Cabello sorprendió al público de Coachella 2026 el pasado domingo al aparecer como invitada en el escenario de Young Thug para interpretar juntos "Havana", y aprovechó el momento para dedicar un emotivo mensaje de solidaridad al pueblo de la isla.

Tras la actuación, la cantante cubanoamericana publicó en Facebook una reflexión en la que describió el instante como "conmovedor y agridulce": cantar "la mitad de mi corazón está en La Habana" ante miles de personas le resultó cargado de un peso simbólico que no pudo dejar pasar.

Publicación de Facebook /Camila Cabello

"Mi corazón realmente está con cada cubano que siente dolor por un hermoso país y una cultura que ha sido drenada y abusada durante tantos años de una dictadura opresiva", escribió Cabello, acompañando su publicación con fotos portando la bandera cubana y el hashtag #SOSCuba.

La artista también subrayó el orgullo que siente por su pueblo: "La belleza de nuestra gente es nuestra capacidad de perseverar y sentirnos orgullosos de donde venimos y tener la esperanza de que mejores días estén por delante".

El mensaje tuvo dos motivos de celebración para Cabello: acompañar a Young Thug —a quien llama "Jeffrey" y describe como "el más amable y talentoso"— en su noche como figura principal de Coachella, y el reencuentro en escena con la canción que marcó su carrera.

Fue la primera vez que Cabello y Young Thug interpretaron "Havana" juntos en vivo desde la apertura de los Grammy 2019, el 10 de febrero de ese año.

"Havana" fue lanzada en agosto de 2017 y alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 en enero de 2018, convirtiéndose en el primer gran éxito en solitario de Cabello y en un himno que celebra sus raíces cubanas.

Coachella 2026 se celebra en el Empire Polo Club de Indio, California, en su 25ª edición, con dos fines de semana de actuaciones.

El mensaje de este domingo no es un gesto aislado: Cabello tiene un historial sostenido de activismo en favor del pueblo cubano.

En febrero de 2026, publicó un extenso pronunciamiento en el que denunció 67 años de una dictadura fallida y de un régimen opresivo, describiendo la represión, los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, y el encarcelamiento de menores que protestan pacíficamente.

Aquel pronunciamiento generó el reconocimiento público del subsecretario de Asistencia Exterior de Estados Unidos, Jeremy Lewin, quien agradeció a Cabello por visibilizar la labor humanitaria de Cáritas Cuba, organización a través de la cual la administración Trump canalizó seis millones de dólares en ayuda directa al pueblo cubano, sin intermediación del régimen.

Lewin declaró en aquella ocasión que Estados Unidos seguirá apoyando y acompañando al pueblo cubano.

Cabello nació en La Habana en 1997 y emigró a Estados Unidos en 2002, y desde entonces ha convertido su plataforma artística en un altavoz constante para las demandas de libertad en la isla: apoyó las protestas del 11J en 2021, gritó "Patria y Vida" en los Latin Grammy de septiembre de ese año, y en octubre de 2024 se disfrazó de bailarina del Cabaret Tropicana con el mensaje "Para una Cuba libre".