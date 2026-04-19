Joven fue detenida en Cuba por causa del activismo contra el régimen de su hermana en EE.UU.

Las hermanas Madeleiny y Madeley Fuentes León Foto © Redes Sociales

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Madeleiny Fuentes León, residente en Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos, fue detenida el pasado viernes por agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), subordinado al Ministerio del Interior (MININT), en un operativo que su familia vincula directamente al activismo político de su hermana Madeley Fuentes León, quien vive en West Palm Beach, Florida.

Madeley es integrante del grupo Freedom for Cuba, organización con sede en West Palm Beach que organiza caravanas y manifestaciones públicas para exigir el fin de la dictadura y la transición democrática en Cuba, de acuerdo con el reporte de Martí Noticias.

El operativo comenzó con un registro domiciliario en la vivienda de las mujeres en Las Lajas. Durante el allanamiento, los agentes del DTI mostraron a Madeleiny fotografías de su hermana junto a figuras prominentes de la oposición cubana, entre ellas el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, quien fue finalmente desterrado a Miami en octubre de 2025, y la activista cubanoamericana María Teresa Rafaeli.

Las autoridades también vincularon a Madeleiny con otro detenido de Las Lajas, José Luis Oliver Díaz, alegando que en el teléfono de este se encontraron imágenes de ella y mensajes de su hermana Madeley en los que auguraba la caída del régimen: "que estamos bien activos aquí, que estamos trabajando duro, que la dictadura se va a caer".

Martí Noticias, que dio a conocer el caso, señaló que no pudo conocer el motivo de la aprehensión de Oliver Díaz ni el tiempo que lleva tras las rejas.

Durante el registro, los agentes confiscaron los teléfonos móviles de las dos mujeres presentes en la vivienda y 20,000 pesos cubanos en efectivo, equivalente a poco más de 30 dólares.

El motivo inmediato del arresto de Madeleiny fue haber tomado una fotografía de los oficiales desde el interior de la casa para alertar a su hermana en Estados Unidos. Al descubrir la imagen en el dispositivo, los agentes procedieron a trasladarla a la unidad de instrucción penal de la provincia de Cienfuegos, conocida popularmente como "Todo el mundo canta".

Madeleiny permanece incomunicada bajo una investigación de 72 horas. Las autoridades han advertido que, de hacerse pública la fotografía de los oficiales, la joven podría enfrentar cargos con condenas de entre tres y cinco años de privación de libertad. La 92 detenciones arbitrarias solo en julio de 2025, el mes más violento contra la libertad de expresión en tres años, ilustran el contexto de represión en que se produce este caso.

La madre de ambas hermanas fue citada para comparecer este lunes por la mañana en esa misma sede policial. La Ley No. 143 del Proceso Penal, establece que una orden de registro debe ser presentada y explicada claramente al momento del allanamiento, algo que la familia denuncia no ocurrió en este caso.

Desde el exilio, Madeley Fuentes denunció públicamente el caso y cuestionó la legalidad del operativo. "Mi madre cuenta que la orden de registro se la leyeron rápido, pero ella con el nerviosismo no me sabe decir ni que decía la orden", declaró. Organizaciones de derechos humanos exige la liberación inmediata de Madeleiny, el cese del hostigamiento y la rendición de cuentas por parte de las autoridades cubanas.