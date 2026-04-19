Intelectual Miryorly García sobre llamado del régimen: "Y allá irá mucha gente a firmar una vez más irresponsablemente"

Miguel Díaz-Canel en un acto en Girón, Matanzas. Foto © Facebook/Presidencia Cuba

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La intelectual y activista cubana Miryorly García publicó este domingo un contundente llamado en redes sociales instando a sus compatriotas a no participar en la campaña "Mi firma por la Patria", convocada por el régimen cubano en el marco del 65 aniversario de la batalla de Playa Girón.

La actividad, anunciada el sábado por Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, busca recolectar firmas en centros laborales, estudiantiles y comunidades en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario titulada "Girón es hoy y es siempre", emitida el 17 de abril.

"Y allá irá mucha gente a firmar una vez más irresponsablemente, porque el cubano se adaptó a la doble moral, al para qué me voy a marcar si total", escribió García en Facebook, apelando directamente a la conciencia cívica de quienes consideran que su participación no tiene consecuencias.

Captura de Facebook/Miryorly García.

García fue directa al rechazar el argumento de que el régimen es inamovible: "No me vengas con que esto no lo tumba nadie, que ya esto se murió y solo hay que enterrarlo con el 'No es no' que se merecen".

Su llamado apunta especialmente a quienes firman por inercia o por miedo a perder el empleo: "¿Qué trabajo en un país que se está paralizando?", preguntó, en referencia a la crisis que atraviesa Cuba con apagones de hasta 22 horas diarias, salarios que no superan los 16 dólares mensuales y una economía que acumula una contracción del 23% desde 2019.

La activista también apeló a la solidaridad con los más de 1,200 presos políticos que tiene Cuba: "Desmárcate de seguir siendo cómplice, de dar el apoyo que ellos no merecen, de dejar que te humillen, no traiciones a los que están presos por ser valientes".

García argumentó que la abstención colectiva puede invertir la dinámica del miedo: "De que te desmarques puede depender que ellos tengan más miedo que el que nos tratan de imponer a base de represión, que el miedo cambie de bando y recojan una maleta y huyan porque se enteren bien a las claras de que no son apoyados".

Díaz-Canel inauguró la campaña con su propia firma y presidió el acto central en Ciénaga de Zapata, Matanzas. La declaración que respaldan las firmas afirma que "Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense", en alusión directa a la administración Trump y a las sanciones impuestas desde enero de 2026.

García tiene un historial documentado de resistencia. Participó en el movimiento del 27N en 2020, se negó en junio de 2025 a firmar un acta de la Seguridad del Estado que calificó de "falsedades", y en febrero de 2026 participó en la entrega de una petición de amnistía respaldada por 1,535 firmas ante la Asamblea Nacional.

"Con la firma, se pierde la esperanza de una Cuba mejor para todo el mundo. Ya es hora que tus acciones sean coherentes con lo que sientes", concluyó García, con un mensaje final dirigido a quienes dudan: "Te aseguro que no es tan difícil decirles 'no quiero firmar' y que te vas a sentir muy bien contigo mismo".