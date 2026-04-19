Una sonrisa unió sus vidas: Cubano conquista el amor en Vietnam y se vuelve noticia en ese país

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Un bailarín cubano identificado como Brayan Prince se ha convertido en noticia en Vietnam y en varios medios de Asia al protagonizar una historia de amor que comenzó con una simple sonrisa en un gimnasio de Hanói, según publicó el portal vietnamita VNExpress y recogió el diario malayo The Star.

Prince llegó al país asiático en 2023 y nunca imaginó que encontraría allí algo más que trabajo. En Hanói conoció a Tran Thi Mai, una mujer vietnamita que, desde el primer instante, quedó impactada por su presencia. No intercambiaron palabras, solo sonrisas. Pero fue suficiente.

Su peinado inusual y su actitud segura despertaron su curiosidad, dice la vietnamita, que a pesar de la barrera idiomática fue la que dio el primer paso. Le escribió y él tardaba en responder, a veces días, pero la insistencia de ella marcó el inicio de una conexión que crecería poco a poco.

El giro llegó cuando Mai dejó de escribirle. Fue entonces cuando él la buscó. A partir de ahí comenzaron a hablar con frecuencia, aunque ninguno se atrevía a decir lo que sentía. Las diferencias culturales, los horarios y la barrera lingüística hacían todo más complicado.

Hasta que una noche, impulsada por el miedo a perder la oportunidad, ella se confesó. Él respondió sin dudar. Esa misma noche se encontraron y hablaron durante horas, hasta la madrugada. Ni siquiera entonces se atrevían a tomarse de la mano.

Lo que siguió fue una relación construida con paciencia. Salidas, conversaciones, pequeños gestos. También momentos difíciles: celos, malentendidos y discusiones marcadas por las diferencias culturales. Pero él optaba por el silencio y el abrazo antes que el conflicto. Y así aprendieron a entenderse.

Tres meses después, en el cumpleaños de Mai, el cubano le propuso matrimonio. Para ella fue inesperado. Nunca pensó enamorarse de un extranjero, mucho menos de alguien más joven. Pero la seguridad y el cariño que encontró en él pesaron más que cualquier prejuicio.

La reacción familiar no fue inmediata. La distancia con Cuba, la diferencia de edad y las diferencias culturales generaron dudas. Sin embargo, el tiempo volvió a hacer lo suyo. Tras varios encuentros, su familia terminó aceptándolo.

Hoy, la historia de esta pareja circula en medios vietnamitas como ejemplo de cómo el amor puede abrirse paso entre barreras que parecen imposibles.

No es un caso aislado. Historias como la de otros cubanos en Vietnam muestran un patrón que se repite: el choque inicial, la desconfianza y, con el tiempo, la integración y el afecto ganado dentro de nuevas familias.

Lejos de los destinos migratorios tradicionales, algunos cubanos están construyendo su vida en lugares inesperados, donde el idioma, la cultura y la distancia suponen retos enormes, pero también oportunidades de empezar desde cero.