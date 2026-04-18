Fuera de peligro cubano que sufrió lesiones en derrumbe en Guyana

Un trabajador cubano que resultó herido tras el colapso de un edificio en construcción en Atlantic Gardens, costa este de Demerara, Guyana, se encuentra fuera de peligro, aunque con secuelas psicológicas, según reportó en Facebook el comunicador Yosmany Mayeta Labrada.

El derrumbe ocurrió el miércoles 15 de abril, alrededor de las 7:10 pm, cuando los trabajadores vertían y alisaban cemento fresco en el techo de la estructura de dos pisos, propiedad del empresario Omprakash Shivraj, conocido como "Buddy" Shivraj.

En el lugar había nueve personas: siete guyaneses, un cubano y un venezolano.

El saldo fue trágico: Radesh Domingo, carpintero guyanés de 46 años, perdió la vida al instante tras quedar atrapado bajo la estructura colapsada y fue declarado muerto a su llegada al Hospital Público de Georgetown. Los demás sufrieron lesiones de diversa consideración.

El trabajador cubano, que se había quedado doblando turno para ganar un poco más de dinero, fue trasladado al hospital tras el accidente.

"Yo me quedé en aire cuando todo se desplomó y me quedé esperando que eso me cayera encima, estoy vivo de milagro", declaró a un allegado que logró hablar con él después del suceso.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

El hombre ha recibido visitas de otros compatriotas, pero hasta el momento no habría recibido pago alguno por el trabajo realizado ni garantías claras tras el accidente.

A petición propia, su identidad y provincia de procedencia se mantienen en anonimato: pidió que su familia en Cuba no se enterara de lo ocurrido, aclaró Mayeta en otro post.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Según denuncian fuentes cercanas al caso, detrás de la construcción hay figuras guyanesas con alto poder económico e influencia, capaces de movilizar recursos y hasta autoridades, pero no siempre de garantizar condiciones seguras para quienes levantan esas paredes.

"Ahí lo que hay es dinero y poder, pero el obrero es el que pone el cuerpo", resumió una de esas fuentes.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

La Policía de la División 4C y el Servicio de Bomberos de Guyana respondieron al incidente e investigan las causas revisando imágenes de circuito cerrado. El Ministerio de Trabajo de Guyana también abrió una investigación sobre los protocolos de seguridad en el sitio.

Este no sería un caso aislado. Otros trabajadores aseguran que situaciones similares se repiten en diferentes obras, donde cubanos, venezolanos y guyaneses comparten el mismo destino: largas jornadas, riesgos elevados y pocas garantías.

El antecedente más directo es la muerte de Dayrovis Martínez Mendoza, un cubano de 24 años, fallecido en septiembre pasado cuando un muro de hormigón de 4,5 metros de altura colapsó sobre él en Bachelor's Adventure, también en la costa este de Demerara. Su familia enfrentó semanas de gestiones para repatriar el cuerpo y recibió una indemnización calificada de "insuficiente".

El patrón se repite: migrantes cubanos que llegan a Guyana atraídos por el auge de la construcción, trabajan en condiciones precarias y quedan desprotegidos cuando ocurren accidentes.

"Los migrantes son los que levantan las obras, los que doblan los turnos, los que aceptan condiciones que otros rechazan. Son los últimos en cobrar y los primeros en ser olvidados cuando algo sale mal", resumió Mayeta Labrada.