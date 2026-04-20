De MLB a México: Óscar Luis Colás firma con Saraperos de Saltillo

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El pelotero cubano Óscar Luis Colás firmó con los Saraperos de Saltillo para competir en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, según confirmó la cuenta Pelota Cubana USA esta semana.

De acuerdo con la página Pelota Cubana en Facebook, Colás, de 27 años y oriundo de Santiago de Cuba, llega a Saltillo tras dos temporadas en las Grandes Ligas con los Chicago White Sox y un paso por las ligas menores de los Ángeles de Los Ángeles durante 2025.

En MLB, el santiaguero acumuló un promedio de .223 en 88 juegos, con 62 hits, cinco jonrones y 23 carreras impulsadas en dos campañas. Su mejor actuación llegó en 2024, cuando bateó .273 con un porcentaje de embasamiento de .368, aunque en acción limitada.

Los White Sox lo excluyeron del roster principal el 20 de marzo de 2025 por una lesión en la muñeca y lo liberaron definitivamente el 25 de mayo de ese año, cerrando así su etapa en Chicago.

Tras quedar como agente libre, Colás firmó con los Ángeles de Los Ángeles el 29 de mayo de 2025 para jugar en Doble-A, donde vistió las camisetas de Birmingham y los Rocket City Trash Pandas. Allí mostró poder ofensivo al registrar 15 jonrones y 58 carreras impulsadas durante la temporada, aunque no logró el ascenso a las mayores al término de la campaña.

Antes de este acuerdo con Saltillo, el pelotero cubano jugó la temporada invernal 2025-2026 con los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico, manteniéndose activo mientras buscaba una nueva oportunidad en el béisbol profesional.

La Liga Mexicana de Béisbol 2026 arrancó el 16 de abril. Los Saraperos de Saltillo, que no clasifican a playoffs desde 2023, terminaron la temporada pasada con marca de 43-49 y quedan octavos en la Zona Norte, por lo que la dirección del equipo, encabezada por el mánager Mendy López en su primera temporada completa, apuesta por reforzarse con talento como el del cubano.

Colás no es el único cubano en las filas de Saltillo para esta campaña. Henry Urrutia, campeón bate, también reportó a la pretemporada del equipo. En la misma liga, otros peloteros de la Isla como Roenis Elías, con los Tecolotes de Dos Laredos, y Yadiel Hernández también están activos en la LMB 2026.

La Liga Mexicana de Béisbol se ha consolidado como un destino frecuente para peloteros cubanos que buscan mantenerse en el radar de las organizaciones de Grandes Ligas mientras recuperan su mejor nivel. Pelota Cubana USA resumió el reto que tiene por delante el santiaguero con una frase directa: "Un jugador con talento que necesita consistencia."