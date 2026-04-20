Tras 72 días en injusta prisión, Ernesto Ricardo (El4tico) se niega a pactar "arrepentimiento"

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El joven Ernesto Ricardo Medina, integrante del proyecto audiovisual independiente El4tico —junto a Kamil Zayas Pérez—, cumple este lunes 72 días en prisión en Holguín sin que se haya fijado fecha de juicio, y desde su celda ha rechazado de forma categórica la exigencia de la Seguridad del Estado de grabar un video de "arrepentimiento y retractación".

Su madre, Mileydi Machín, publicó este lunes en Facebook una carta manuscrita que Ernesto escribió el 2 de abril desde prisión, acompañada de un mensaje que interpela directamente al presidente Miguel Díaz-Canel: "Hoy hace 72 días que mi hijo está preso, dice nuestro presidente que en Cuba no hay presos políticos, y entonces ¿de qué se le acusa? ¿Es terrorista? Puede que cause terror con un papel y lápiz, con una idea".

En la carta, escrita a bolígrafo sobre un papel arrugado y medio roto, Ernesto describe un patrón de presión sostenida: "Desde que empezó este proceso de represión y tortura psicológica, una constante petición por parte de la Seguridad del Estado ha sido la producción de un vídeo bajo sus términos en el cual las palabras 'arrepentimiento y retracción' definen bastante bien. Ya he dicho en múltiples ocasiones que 'NO'".

El joven explica con precisión por qué se niega: "Para arrepentirme y retractarme tendría que reconocer que hice algo malo o mejor dicho, aceptar las acusaciones en nuestra contra". Y añade: "Por último y no menos importante, sería una mentira; sí podríamos haberlo hecho mejor, pero igual nuestras intenciones fueron acorde a la 'Revolución espiritual' que necesita la moribunda Cuba".

El activista y periodista José Raúl Gallego compartió la carta con un análisis certero: "Grabar un video no mejora la situación del detenido, solo le da una evidencia al represor para incriminarlo". Gallego subrayó además que "los jóvenes del El4tico son inocentes, y no tienen nada por lo que retractarse o arrepentirse; y al no entrar a esta trampa de la Seguridad del Estado, que ya han usado contra otros, están manteniendo la posición más beneficiosa para su caso".

Ernesto fue detenido el 6 de febrero junto a su compañero Kamil Zayas Pérez en un operativo policial en Holguín, durante el cual la Seguridad del Estado confiscó computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de producción. Ambos enfrentan cargos de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir", delitos que pueden acarrear hasta nueve años de prisión. Un recurso de habeas corpus presentado a su favor fue admitido por el Tribunal Provincial de Holguín y luego rechazado.

El caso se inscribe en una oleada represiva documentada del régimen cubano contra creadores de contenido en redes sociales. En abril de 2026, la youtuber Anna Bensi fue citada a interrogatorio en La Habana bajo cargos similares del Código Penal. Antes, el youtuber Yoandi Montiel fue condenado a dos años de cárcel por desacato en 2022, y otros creadores como Ruhama Fernández y Jancel Moreno también sufrieron allanamientos y amenazas por publicaciones críticas en plataformas digitales.

La solidaridad internacional con los jóvenes de El4tico se ha expresado bajo el hashtag #TodosSomosEl4tico. El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, conversó en abril con Doris Santiesteban, esposa de Ernesto, y se comprometió a seguir insistiendo que se les debe liberar. Doris ha expresado reiteradamente la angustia y el sufrimiento de su hija pequeña, quien constantemente pregunta por su padre.

Amnistía Internacional también reportó en abril que ambos jóvenes permanecen en prisión provisional. Mileydi Machín cerró su publicación con una frase que resume la resistencia de su hijo: "Puede que lo encarcelen pero no encarcelarán su pensamiento, el del pueblo tampoco, la gente calla pero celebra cuando uno levanta la voz en contra de la injusticia".