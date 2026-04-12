Díaz-Canel niega la existencia de presos políticos en NBC y culpa a EE.UU. de la crisis en Cuba

Miguel Díaz-Canel negó este domingo la existencia de presos políticos en Cuba y atribuyó toda la crisis que vive la isla al embargo estadounidense en el programa "Meet the Press" de NBC News.

Ante la periodista Kristen Welker, quien realizó la entrevista en La Habana el 9 de abril y la emitió completa este domingo, Díaz-Canel calificó de "gran mentira" y "calumnia" la narrativa sobre presos políticos en Cuba.

"Esa narrativa que ha sido creada, esa imagen de que cualquiera que hable contra la revolución es encarcelado. Eso es una gran mentira, eso es una calumnia", declaró el gobernante cubano.

Welker le señaló que hay más de 1,200 presos políticos documentados en Cuba, y citó como caso emblemático al rapero Maykel Osorbo, encarcelado desde 2021 por escribir "Patria y Vida", canción que ganó dos Latin Grammy y se convirtió en himno de las protestas del 11 de julio de ese año. Díaz-Canel se negó a comprometerse con su liberación y sostuvo que quienes están presos lo están por "vandalismo y crímenes", no por protestar, y que actúan financiados por "organizaciones terroristas y agencias del gobierno de EE.UU."

La organización Prisoners Defenders registraba 1,214 presos políticos en Cuba a finales de febrero de 2026. Osorbo, detenido el 18 de mayo de 2021 y condenado a nueve años de prisión, fue trasladado sin previo aviso en enero de 2026 a la prisión Kilo 8 de Pinar del Río.

El gobernante también rechazó de plano las condiciones que Washington ha planteado para avanzar en las negociaciones bilaterales: liberación de presos políticos, elecciones multipartidistas, reconocimiento de sindicatos libres y garantía de libertad de prensa. "Nadie nos ha hecho esas demandas. Y hemos establecido que el respeto a nuestro sistema político, a nuestro orden constitucional, son asuntos que no están bajo negociación con Estados Unidos", afirmó.

Sobre la grave crisis energética y económica que padece la isla, Díaz-Canel rechazó cualquier responsabilidad del régimen y culpó al embargo. "Esto no es culpa del gobierno cubano. La respuesta está en esa política de hostilidad permanente del gobierno de EE.UU.", dijo.

Cuba sufre apagones de hasta 25 y 30 horas diarias en pleno 2026, agravados desde enero por el corte del suministro venezolano de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro. Un tanquero ruso llegó a Matanzas el 30 de marzo con crudo equivalente a solo un tercio de las necesidades mensuales de la isla, lo que Díaz-Canel describió como "ayuda humanitaria".

Desde el pasado jueves, un adelanto de la entrevista publicado por el propio medio estadounidense, evidenció la incomodidad de Díaz-Canel ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba. El gobernante reaccionó con irritación: "¿Le has hecho esa pregunta a algún otro presidente en el mundo? ¿Esa pregunta viene de ti o del Departamento de Estado del gobierno de EE.UU.?". Luego añadió: "El concepto de que los revolucionarios renuncien y se retiren no forma parte de nuestro vocabulario".

Díaz-Canel también confirmó que Cuba y EE.UU. mantienen negociaciones, aunque aclaró que él personalmente no ha tenido contacto con el secretario de Estado Marco Rubio: "No he hablado con el secretario Rubio. No lo conozco". Calificó el diálogo de posible pero difícil: "Creo que el diálogo y los acuerdos con el gobierno de EE.UU. son posibles, pero son difíciles".

El propio viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío había reconocido explícitamente la existencia de presos políticos el 22 de marzo de 2026, aunque los calificó como "asunto interno" no negociable. En marzo se liberaron 51 presos tras mediación vaticana, y un indulto de Semana Santa benefició a 2,010 personas por delitos comunes, excluyendo a todos los presos políticos.