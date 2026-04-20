¡Lista para el verano! La Diosa presume de cuerpazo en bikini en Miami

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La cantante cubana La Diosa ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras compartir una imagen que no pasó desapercibida en redes sociales.

La artista enamoró a sus fans al aparecer posando en bikini, sentada en el borde de una piscina, en una escena veraniega que desató una avalancha de reacciones.

La publicación, realizada el pasado sábado en Instagram, estuvo acompañada del mensaje: "No te quites, disponible en YouTube, mamá siempre", en alusión a uno de sus temas musicales más recientes.

Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Entre los mensajes de sus seguidores destacaron frases como: "Muchacha, se calienta la piscina", "Tremendo cuerpazo", "Ahí sí que hay un mujerón" o "Muchas bendiciones y éxitos, no te quites aunque siga pareciendo difícil".

La Diosa continúa consolidando su presencia en redes sociales, donde combina la promoción de su música con publicaciones personales que refuerzan su conexión con el público.