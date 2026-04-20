La influencer cubana Imaray Ulloa sorprendió a sus seguidores al anunciar que ganó dos medallas en el torneo NPC Diamond Classic, celebrado en Boca Raton, Florida, tras ocho meses de preparación intensa que documentó públicamente en redes sociales.

La publicación en Instagram, que acumuló más de 101,000 likes y 2,745 comentarios en pocas horas, mostró a Imaray posando con su bikini de competencia azul y las dos medallas en manos, con una sonrisa que resumía meses de esfuerzo.

Obtuvo el segundo lugar en la categoría True Novice y el tercer lugar en Clase B, compitiendo en dos categorías distintas de bikini fitness ante la organización NPC, la principal federación de fisicoculturismo amateur de Estados Unidos.

La actriz e influencer nacida en Sancti Spíritus y radicada en Miami, que cuenta con más de 5,1 millones de seguidores en Instagram, había compartido con su comunidad cada etapa de su preparación física, generando una gran expectativa antes de la competencia. Su proceso de entrenamiento acumuló casi 435,000 reproducciones y más de 37,000 likes en una de sus publicaciones previas al torneo.

"Salir de mi zona de confort, atreverme a entrar en un mundo totalmente diferente, enfrentar mis miedos y demostrarme que sí podía… ya eso para mí era una victoria. Pero además de vivir esa experiencia, regresar con premios en mis manos lo hace aún más especial."

Apoyándola en este nuevo reto estuvo su pareja, el cirujano Fabián Fontaine, quien reconoció que al principio no creía que Imaray fuera a cumplir con el exigente régimen de alimentación necesario para alcanzar sus objetivos.

“Valió la pena el sacrificio. Una vez más se propuso algo y lo cumplió. Un segundo lugar bien merecido en True Novice y, en su Clase B, coincido con muchos que saben de esto en que también hubiera sido segundo lugar. ¡Estamos muy contentos con el resultado!”, celebró el doctor.

¡Enhorabuena, Imaray!