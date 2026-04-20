"Vengan por mí": campeón cubano desafía al régimen y denuncia el hambre en Cuba

Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman y campeón de artes marciales mixtas de la Cuban Fighting League en la categoría de 135 libras, protagonizó una protesta pública desde el balcón de su casa en La Habana, en la céntrica avenida 31, justo frente a la transitada terminal de El Lido, antes de bajar también a la calle.

En el video, el deportista no solo denunció la crisis, sino que desafió abiertamente al poder y cuestionó la ausencia de las autoridades: “¿Dónde está la Seguridad del Estado?… no hay nadie… siguen dormidos… esta isla está abandonada hace rato”, gritó.

También lanzó advertencias sobre posibles represalias: “Por la noche sí me van a meter caña… no puede llegar la noche”, dijo, antes de retar directamente: “Vengan por mí. Tiren con lo que quieran”.

En otro momento, cuestionó el silencio y la falta de reacción institucional: “¿Dónde están? Seguridad del Estado, Partido Comunista, policía… ¿para que me acaben de dar un tiro?”, exclamó.

El video incluye además una dura denuncia social sobre la situación en la isla: “Hay mujeres recogiendo de la basura y niños comiendo de la basura, mientras hay gente que tienen de todo. No hay igualdad ni en la pobreza. Somos iguales biológicamente”.

Spiderman también rindió homenaje a quienes más han alzado la voz: “Nadie opina, nadie dice nada. Las mujeres dicen más, aplausos pa las mujeres, las Damas de Blanco. Aplausos pa las guerreras”.

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En un nuevo video difundido por el rapero y activista El Funky, tras hacerse virales las primeras imágenes, el deportista respondió a quienes lo tildan de “loco” o de consumir drogas. Aclaró que lo que está es “estresado” por la miseria en Cuba y por la falta de apoyo a sus protestas.

“Se ha comunicado directamente conmigo este cubano Javier Spiderman, que es deportista y campeón. Está manifestándose desde hace días pacíficamente y no ha parado de pedir libertad; sin embargo, no ha recibido ningún apoyo del pueblo cubano, y la libertad es para todos, pero nadie lucha por ella. Y cuando alguien tiene la valentía y el coraje de hacerlo lo dejan solo”, escribió El Funky.

La activista y curadora de arte Anamely Ramos, integrante del Movimiento San Isidro, también pidió la mayor visibilidad posible para el caso.

“Necesitamos la mayor visibilidad para este hermano. Otro cubano que pone su cuerpo y su voz para gritar lo que todos sabemos, pero muy pocos se atreven a denunciar”, escribió Ramos.

La activista también lanzó una advertencia directa al régimen: “Al régimen cubano: ¿van a ir a cazar a este muchacho con sus hordas de matones a sueldo? Sepan que si lo hacen quedará más en evidencia la mentira escandalosa del que dice ser presidente”.

Ramos aludía a declaraciones recientes de Miguel Díaz-Canel ante una periodista estadounidense, en las que afirmó que en Cuba nadie es detenido por expresarse.

La denuncia de Spiderman llega en el peor momento humanitario que atraviesa Cuba desde el Período Especial de los años 90. El 96.91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, y el 80% de los cubanos considera la crisis actual peor que aquella etapa.

“Hay que superar el miedo y la desesperanza que nos han inoculado por décadas. Los cubanos merecemos vivir”, concluyó Anamely Ramos.