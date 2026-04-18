Jorge Fernández Era continúa desde España su protesta contra el régimen cubano

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El escritor y activista cubano Jorge Fernández Era conmemoró este sábado tres años de protestas pacíficas mensuales desde Valencia, España, frente a la placa que marca el lugar donde vivió José Martí en su infancia, mientras en Cuba la activista Alina Bárbara López Hernández era detenida por el régimen al intentar ejercer ese mismo derecho.
"Hoy hace tres años que me sumé a la protesta pacífica que cada día 18 Alina, Jenny, Miryorly y otros pocos patriotas cubanos realizan en Cuba por la libertad de los presos políticos y otras demandas", escribió Fernández Era en Facebook, acompañando el mensaje con una fotografía frente a la placa conmemorativa de la calle valenciana donde el Héroe Nacional cubano residió entre 1857 y 1859, siendo niño.
En un post previo publicado el mismo día, el también periodista y humorista había anunciado que entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde estaría en la Plaza del Miracle del Mocadoret de Valencia junto a su esposa Laideliz Herrera Laza, en paralelo a la protesta habitual de López Hernández en el Parque de la Libertad de Matanzas.
Sus demandas desde suelo español son las mismas que sostuvo durante años en Cuba: "la libertad de todos los presos políticos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, una atención sostenida a las personas en extrema pobreza y el cese del acoso a quienes reclaman un Estado de Derecho en el que no se violen derechos humanos elementales".
Fernández Era llegó a España el 29 de marzo de 2026 junto a su esposa, luego de que la Fiscalía cubana suspendiera en noviembre de 2025 el proceso penal en su contra, que incluía cargos de "desobediencia", "sedición" y otros delitos que lo exponían a una posible cadena perpetua, y levantara las medidas cautelares de reclusión domiciliaria y prohibición de salida del país que pesaban sobre él desde 2023.
La jornada adquirió un carácter especialmente simbólico al coincidir con la detención de Alina Bárbara López en Matanzas, quien fue arrestada este sábado cuando intentaba ejercer su derecho a la protesta cívica y fue retenida en la Unidad de Policía de la Playa sin poder comunicarse con nadie.
Su hija Cecilia Borroto López denunció el patrón represivo de siempre: "detención ilegal, negativa a que Alina se comunique con su familia, negativa de información a los familiares y 'conversación' que es realmente un interrogatorio/monólogo con la Seguridad del Estado".
Los comentarios en la publicación de Fernández Era reflejaron, en clave irónico-jocosa, el contraste entre su nueva situación en el exilio y los años de vigilancia sufridos en Cuba. La activista Miryorly García comentó: "¿Y la patrulla? Qué tristes, solos y raros se deben sentir hoy los compañeritos 'que te atienden'". Otra cibernauta añadió: "Se sentirán muy raros sin tener a alguien frente a casa esperando su movimiento. Por fin 'son libres', disfruten y reparen su alma".
La placa frente a la que protestó Fernández Era fue elaborada en enero de 2003 por el destacado ceramista Dionisio Vacas y recuerda que Martí vivió en esa casa valenciana junto a su familia entre 1857 y 1859. El activista portaba una rosa blanca en la fotografía, referencia directa a uno de los poemas más conocido del Apóstol y símbolo adoptado por el movimiento cívico cubano.
Cecilia Borroto López cerró su denuncia con una exigencia directa ante la nueva detención de su madre: "Exigimos su liberación inmediata. Alina no tiene nada que 'conversar'". Forzando a sus opositores al destierro, el encierro o a sufrir la violencia física directa, el régimen de La Habana se ha comportado sistemáticamente como el imperio colonial español contra el que luchó José Martí.
Preguntas frecuentes sobre las protestas cívicas en Cuba y los activistas Jorge Fernández Era y Alina Bárbara López
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Jorge Fernández Era continúa protestando contra el régimen cubano desde España?
Jorge Fernández Era continúa sus protestas para exigir la libertad de los presos políticos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, atención a las personas en extrema pobreza y el cese del acoso a quienes reclaman un Estado de Derecho en Cuba. Aunque ahora reside en España, sigue apoyando las causas que defendía en la isla.
¿Qué ocurrió con Alina Bárbara López Hernández en Matanzas?
Alina Bárbara López Hernández fue detenida en Matanzas mientras intentaba ejercer su derecho a la protesta cívica. Fue retenida sin poder comunicarse con nadie y su detención sigue un patrón de represión sistemática contra activistas en Cuba.
¿Cuáles son las demandas de los activistas cubanos como Jorge Fernández Era y Alina Bárbara López?
Las demandas principales de los activistas incluyen la libertad de los presos políticos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el fin de la represión estatal, y la mejora de las condiciones de vida para los ciudadanos en extrema pobreza. Estas demandas reflejan la lucha por un cambio político y social en Cuba.
¿Qué simboliza la protesta frente a la placa de José Martí en Valencia?
Protestar frente a la placa de José Martí en Valencia tiene un simbolismo especial, ya que José Martí es considerado el Héroe Nacional de Cuba y su legado es un referente para quienes buscan la libertad y los derechos humanos en la isla. La protesta busca conectar el pasado de lucha por la independencia con el presente de lucha por los derechos civiles.
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