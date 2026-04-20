Mijail Mulkay está de cumpleaños y así lo sorprendieron sus hijos en Miami

El actor cubano Mijail Mulkay celebra este lunes su cumpleaños número 52 con una emotiva sorpresa que le prepararon sus hijos, quienes viajaron a Miami para estar con él en esta fecha.
Fue su hija mayor, Camila Bordón Arenal, quien lo documentó todo en un video publicado en Instagram junto a un "te amamos" para su padre.
En el clip, Camila narra con emoción todo el viaje junto a su hermano menor, Samuel Lozano Bordón, para sorprender a su padre que no tenía idea de la sorpresa que le esperaba.
Camila también agradeció públicamente a quienes hicieron posible la sorpresa: la cantante y actriz Olga Thomas, esposa de Mulkay; a Elizabeth Rodríguez; y al Teatro Miami, el espacio cultural que el propio actor cofundó junto a su actual pareja.
Mientras esperaba en el teatro Mijail no tenía idea de que al abrirse el telón encontraría a sus hijos sobre el escenario. La sorpresa fue más que evidente y en cuanto tuvo a sus hijos en brazos las lágrimas aparecieron pero de pura emoción y alegría.
Camila es hija de Mulkay y la actriz cubana Jacqueline Arenal, mientras que Samuel nació de su relación con la actriz colombiana Alina Lozano.
Mulkay, nacido en La Habana el 20 de abril de 1974, es uno de los actores cubanos más reconocidos del exilio en Miami. Este año cofundó junto a Olga Thomas El Teatro Miami que abrió sus puertas oficialmente el pasado febrero con la obra "El gran circo Maravillas cierra por fin sus puertas", de Abilio Estévez, dirigida y protagonizada por él.
Preguntas Frecuentes sobre Mijail Mulkay y su Celebración de Cumpleaños
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Mijail Mulkay su cumpleaños número 52?
Mijail Mulkay celebró su cumpleaños número 52 con una emotiva sorpresa preparada por sus hijos en Miami. Sus hijos, Camila Bordón Arenal y Samuel Lozano Bordón, viajaron para sorprenderlo en el Teatro Miami, un espacio cultural que Mulkay cofundó. La sorpresa fue tan especial que Mulkay no pudo contener las lágrimas al ver a sus hijos sobre el escenario.
¿Quiénes participaron en la sorpresa de cumpleaños de Mijail Mulkay?
La sorpresa de cumpleaños para Mijail Mulkay fue organizada por sus hijos, Camila y Samuel, con la ayuda de Olga Thomas, Elizabeth Rodríguez y el Teatro Miami. Olga Thomas es la esposa de Mulkay y una de las cofundadoras del teatro junto a él. La participación de sus hijos y amigos hizo que la celebración fuera especialmente emotiva.
¿Qué es el Teatro Miami y cuál es su relevancia en la comunidad cubana en Miami?
El Teatro Miami es un espacio cultural en el sur de Florida cofundado por Mijail Mulkay y Olga Thomas, dedicado a las artes escénicas. Inaugurado en febrero con la obra "El gran circo Maravillas cierra por fin sus puertas", el teatro se ha convertido en un referente para el talento cubano y latino en Miami, ofreciendo un lugar para la creación y el encuentro cultural en la comunidad del exilio cubano.
¿Quiénes son los hijos de Mijail Mulkay y cuál es su relación con el mundo artístico?
Los hijos de Mijail Mulkay son Camila Bordón Arenal y Samuel Lozano Bordón. Camila es hija de la actriz cubana Jacqueline Arenal y Samuel de la actriz colombiana Alina Lozano. Aunque no se menciona su participación directa en el mundo artístico, su conexión con figuras reconocidas del teatro y la televisión cubana sugiere una influencia significativa del arte en sus vidas.
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