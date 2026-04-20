Mijail Mulkay está de cumpleaños y así lo sorprendieron sus hijos en Miami

El actor cubano Mijail Mulkay celebra este lunes su cumpleaños número 52 con una emotiva sorpresa que le prepararon sus hijos, quienes viajaron a Miami para estar con él en esta fecha.

Fue su hija mayor, Camila Bordón Arenal, quien lo documentó todo en un video publicado en Instagram junto a un "te amamos" para su padre.

En el clip, Camila narra con emoción todo el viaje junto a su hermano menor, Samuel Lozano Bordón, para sorprender a su padre que no tenía idea de la sorpresa que le esperaba.

Camila también agradeció públicamente a quienes hicieron posible la sorpresa: la cantante y actriz Olga Thomas, esposa de Mulkay; a Elizabeth Rodríguez; y al Teatro Miami, el espacio cultural que el propio actor cofundó junto a su actual pareja.

Mientras esperaba en el teatro Mijail no tenía idea de que al abrirse el telón encontraría a sus hijos sobre el escenario. La sorpresa fue más que evidente y en cuanto tuvo a sus hijos en brazos las lágrimas aparecieron pero de pura emoción y alegría.

Camila es hija de Mulkay y la actriz cubana Jacqueline Arenal, mientras que Samuel nació de su relación con la actriz colombiana Alina Lozano.

Mulkay, nacido en La Habana el 20 de abril de 1974, es uno de los actores cubanos más reconocidos del exilio en Miami. Este año cofundó junto a Olga Thomas El Teatro Miami que abrió sus puertas oficialmente el pasado febrero con la obra "El gran circo Maravillas cierra por fin sus puertas", de Abilio Estévez, dirigida y protagonizada por él.