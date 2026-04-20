Esto es lo que tiene esta cubana en su refrigerador en Cuba: "De verdad me duele el alma"

Una joven cubana identificada como Thaly Holguín mostró el pasado viernes en TikTok el contenido de su refrigerador mientras vive en Cuba, en un video que resume con crudeza la crisis alimentaria y energética que atraviesa la isla.
El refrigerador, que pertenece a la renta donde se hospeda y no a ella, contiene papas quemadas que igual planea comer, arroz de ayer para recalentar, una lata de puré echada a perder por hongos, un paquete de mayonesa, un poco de refresco y, en el congelador, únicamente un jarro con agua que aún no se había convertido en hielo.
"En el congelador que es donde viene lo mero bueno... miren qué tengo... sí mi amor, un jarro con agua", dijo la joven con humor amargo, visibilizando una realidad que millones de cubanos enfrentan a diario.
No es la primera vez que Holguín documenta esta situación. En octubre de 2025 publicó un video similar, mostrando un refrigerador igualmente vacío, lo que evidencia que la precariedad no es un episodio aislado sino una constante en su vida cotidiana dentro de la isla.
El contraste con otros cubanos resulta llamativo. El cubano no tiene el refrigerador casi vacío cuando pertenece a la élite o a los círculos cercanos al poder, una desigualdad que la población denuncia cada vez con más frecuencia en las redes sociales.
La situación alimentaria en Cuba es crítica. Según datos recientes, el 97% de la población carece de acceso a alimentos básicos, una cifra que refleja el colapso del sistema de distribución y la incapacidad del gobierno para garantizar el abastecimiento mínimo.
Ante el agravamiento de la crisis, Díaz-Canel anunció la llamada Opción Cero, un plan de emergencia que, según sus críticos, lejos de resolver el problema, lo institucionaliza. El programa garantiza apenas siete libras de arroz mensuales por persona, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales básicas de la población.
A la escasez de alimentos se suma el colapso energético. El déficit eléctrico alcanzó 1,885 megavatios en abril de 2026, lo que provoca apagones de hasta 20 horas diarias en algunas provincias y hace imposible conservar los pocos alimentos disponibles, agravando aún más la situación de familias como la de Thaly Holguín.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué muestra el refrigerador de Thaly Holguín sobre la crisis en Cuba?
El refrigerador de Thaly Holguín, mostrado en un video de TikTok, ilustra la escasez de alimentos que enfrenta la población cubana. Contiene solo papas quemadas, arroz de días anteriores, una lata de puré en mal estado por hongos, un paquete de mayonesa, un poco de refresco y un jarro con agua en el congelador. Esto refleja las difíciles condiciones de vida debido a la crisis alimentaria en la isla.
¿Qué es la "Opción Cero" anunciada por Díaz-Canel?
La "Opción Cero" es un plan de emergencia implementado por el gobierno de Cuba que, según sus críticos, institucionaliza la escasez alimentaria en lugar de resolverla. El plan ofrece siete libras de arroz mensuales por persona, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Este enfoque ha sido criticado por no abordar de raíz los problemas de distribución y producción de alimentos en la isla.
¿Cómo afecta la crisis energética a la conservación de alimentos en Cuba?
La crisis energética en Cuba provoca apagones de hasta 20 horas diarias, lo que dificulta la conservación de alimentos. Sin electricidad, los refrigeradores no pueden funcionar adecuadamente, llevando a que los pocos alimentos disponibles en los hogares se echen a perder, agravando la situación alimentaria de las familias cubanas.
¿Cuál es la situación de acceso a alimentos básicos en Cuba?
El acceso a alimentos básicos en Cuba es extremadamente limitado, con el 97% de la población careciendo de acceso a alimentos esenciales. La situación se ha agravado debido a problemas estructurales, como la alta dependencia de importaciones y la inflación, lo que ha llevado a un colapso del sistema de distribución de alimentos en la isla.
¿Cómo enfrentan los cubanos la escasez de alimentos y energía?
Los cubanos enfrentan la escasez de alimentos y energía recurriendo a soluciones improvisadas, como cocinar con carbón o leña y reorganizando sus rutinas diarias para poder "resolver" la situación. Muchos dependen de remesas familiares y de la compra en el mercado informal para acceder a alimentos básicos, mientras que las redes sociales se han convertido en plataformas para visibilizar y denunciar esta realidad.
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