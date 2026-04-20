Esto es lo que tiene esta cubana en su refrigerador en Cuba: "De verdad me duele el alma"

Una joven cubana identificada como Thaly Holguín mostró el pasado viernes en TikTok el contenido de su refrigerador mientras vive en Cuba, en un video que resume con crudeza la crisis alimentaria y energética que atraviesa la isla.

El refrigerador, que pertenece a la renta donde se hospeda y no a ella, contiene papas quemadas que igual planea comer, arroz de ayer para recalentar, una lata de puré echada a perder por hongos, un paquete de mayonesa, un poco de refresco y, en el congelador, únicamente un jarro con agua que aún no se había convertido en hielo.

"En el congelador que es donde viene lo mero bueno... miren qué tengo... sí mi amor, un jarro con agua", dijo la joven con humor amargo, visibilizando una realidad que millones de cubanos enfrentan a diario.

No es la primera vez que Holguín documenta esta situación. En octubre de 2025 publicó un video similar, mostrando un refrigerador igualmente vacío, lo que evidencia que la precariedad no es un episodio aislado sino una constante en su vida cotidiana dentro de la isla.

El contraste con otros cubanos resulta llamativo. El cubano no tiene el refrigerador casi vacío cuando pertenece a la élite o a los círculos cercanos al poder, una desigualdad que la población denuncia cada vez con más frecuencia en las redes sociales.

La situación alimentaria en Cuba es crítica. Según datos recientes, el 97% de la población carece de acceso a alimentos básicos, una cifra que refleja el colapso del sistema de distribución y la incapacidad del gobierno para garantizar el abastecimiento mínimo.

Ante el agravamiento de la crisis, Díaz-Canel anunció la llamada Opción Cero, un plan de emergencia que, según sus críticos, lejos de resolver el problema, lo institucionaliza. El programa garantiza apenas siete libras de arroz mensuales por persona, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales básicas de la población.

A la escasez de alimentos se suma el colapso energético. El déficit eléctrico alcanzó 1,885 megavatios en abril de 2026, lo que provoca apagones de hasta 20 horas diarias en algunas provincias y hace imposible conservar los pocos alimentos disponibles, agravando aún más la situación de familias como la de Thaly Holguín.