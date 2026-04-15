Cinco provincias al límite: informe revela niveles críticos de sobrevivencia alimentaria en Cuba

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El Food Monitor Program (FMP) publicó este miércoles un informe titulado "Parálisis económica y sobrevivencia alimentaria en Cuba" que documenta niveles críticos de inseguridad alimentaria en cinco provincias: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.

El informe recoge testimonios anónimos de habitantes de esas provincias que describen una existencia reducida a la pura supervivencia, marcada por el hambre, la incertidumbre y el agotamiento moral.

Los datos cuantitativos del estudio refuerzan esa percepción. Según el FMP, el 78 % de los encuestados considera que la actual crisis alimentaria —que se arrastra desde 2019— es peor que el Período Especial de los años 90, mientras solo un 12 % cree que aquella etapa fue más dura y un 10 % no respondió.

"Estos últimos dos meses el arroz pasó de 200 a 300 pesos, eso es un golpe brutal. Ni hablar de las proteínas o la ensalada, cada día es una sorpresa", relata uno de los testimonios recogidos por el FMP.

Las estrategias de supervivencia documentadas incluyen saltarse comidas, estirar el arroz durante días, cocinar con carbón o leña, hacer trueques y recurrir al mercado informal.

El estudio se basa en una muestra de 2,508 hogares distribuidos en distintas provincias y grupos etarios, lo que aporta mayor solidez a los resultados y confirma que la percepción de crisis es generalizada en la población.

"Pasamos menos tiempo en la casa para comer menos, a veces si desayuno no almuerzo", describe otro testimonio.

Una de las voces recogidas resume la magnitud del deterioro: "Yo me conformo con un tin de arroz, una cucharadita chiquita para que me rinda más o menos para otro día, y un poquitico de frijoles que no alcanza ni para un potaje."

El informe también registra el impacto de la llamada "Opción Cero", el plan de contingencia extremo anunciado por Díaz-Canel en febrero de 2026 que incluye racionamiento severo y autosuficiencia local forzada.

La comparación histórica también resulta reveladora. El informe señala que la crisis actual es percibida como peor que el Período Especial en aspectos clave como el acceso a los alimentos, el respaldo estatal, la igualdad social, los servicios públicos y el bienestar psicosocial. Solo en el apartado de restricciones legales los encuestados consideran que la situación fue más severa en los años 90.

"Eso de la opción cero fue el golpe final, pero uno que ya se veía venir", señala uno de los entrevistados.

Aunque el régimen prometió garantizar siete libras de arroz mensual por persona como parte de ese plan, los testimonios recogidos por el FMP indican que esa promesa no se cumple en la práctica.

El deterioro alimentario se produce en un contexto de colapso energético sin precedentes, con apagones de hasta 25 horas diarias y un déficit eléctrico de 1,885 megavatios registrado en marzo de 2026, lo que impide la refrigeración y distribución de alimentos.

Cuba importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos, y la producción nacional ha colapsado: las viandas cayeron 44%, los huevos 43% y la leche 37,6% según datos de enero de 2025.

Las exportaciones de pollo desde Estados Unidos cayeron 21% en valor en febrero de 2026.

El FMP también documenta una desconfianza institucional absoluta: la mayoría de los cubanos encuestados cree que una mejoría solo es posible mediante un cambio sistémico fuera de la institucionalidad, en línea con datos previos del propio organismo que indicaban que el 94% de los cubanos no confía en el gobierno para resolver la crisis.

El tejido social también acusa el impacto. "Los valores de antes, de compartir lo poco que tenías con el vecino, ya eso no existe, ahora todo el mundo tira para su lado", lamenta uno de los testimonios.

Estos datos consolidan una conclusión contundente: la crisis actual no solo ha superado en percepción al Período Especial, sino que lo hace de manera más amplia y profunda, afectando tanto las condiciones materiales como el estado psicológico de la población.

El informe del FMP cierra con una pregunta que sintetiza la gravedad de la situación: "¿Hasta qué punto puede sostenerse una sociedad donde sobrevivir se vuelve en el único horizonte posible?"