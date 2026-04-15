Cinco provincias al límite: informe revela niveles críticos de sobrevivencia alimentaria en Cuba

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El Food Monitor Program (FMP) publicó este miércoles un informe titulado "Parálisis económica y sobrevivencia alimentaria en Cuba" que documenta niveles críticos de inseguridad alimentaria en cinco provincias: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.
El informe recoge testimonios anónimos de habitantes de esas provincias que describen una existencia reducida a la pura supervivencia, marcada por el hambre, la incertidumbre y el agotamiento moral.
Los datos cuantitativos del estudio refuerzan esa percepción. Según el FMP, el 78 % de los encuestados considera que la actual crisis alimentaria —que se arrastra desde 2019— es peor que el Período Especial de los años 90, mientras solo un 12 % cree que aquella etapa fue más dura y un 10 % no respondió.
"Estos últimos dos meses el arroz pasó de 200 a 300 pesos, eso es un golpe brutal. Ni hablar de las proteínas o la ensalada, cada día es una sorpresa", relata uno de los testimonios recogidos por el FMP.
Las estrategias de supervivencia documentadas incluyen saltarse comidas, estirar el arroz durante días, cocinar con carbón o leña, hacer trueques y recurrir al mercado informal.
El estudio se basa en una muestra de 2,508 hogares distribuidos en distintas provincias y grupos etarios, lo que aporta mayor solidez a los resultados y confirma que la percepción de crisis es generalizada en la población.
"Pasamos menos tiempo en la casa para comer menos, a veces si desayuno no almuerzo", describe otro testimonio.
Una de las voces recogidas resume la magnitud del deterioro: "Yo me conformo con un tin de arroz, una cucharadita chiquita para que me rinda más o menos para otro día, y un poquitico de frijoles que no alcanza ni para un potaje."
El informe también registra el impacto de la llamada "Opción Cero", el plan de contingencia extremo anunciado por Díaz-Canel en febrero de 2026 que incluye racionamiento severo y autosuficiencia local forzada.
La comparación histórica también resulta reveladora. El informe señala que la crisis actual es percibida como peor que el Período Especial en aspectos clave como el acceso a los alimentos, el respaldo estatal, la igualdad social, los servicios públicos y el bienestar psicosocial. Solo en el apartado de restricciones legales los encuestados consideran que la situación fue más severa en los años 90.
"Eso de la opción cero fue el golpe final, pero uno que ya se veía venir", señala uno de los entrevistados.
Aunque el régimen prometió garantizar siete libras de arroz mensual por persona como parte de ese plan, los testimonios recogidos por el FMP indican que esa promesa no se cumple en la práctica.
El deterioro alimentario se produce en un contexto de colapso energético sin precedentes, con apagones de hasta 25 horas diarias y un déficit eléctrico de 1,885 megavatios registrado en marzo de 2026, lo que impide la refrigeración y distribución de alimentos.
Cuba importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos, y la producción nacional ha colapsado: las viandas cayeron 44%, los huevos 43% y la leche 37,6% según datos de enero de 2025.
Las exportaciones de pollo desde Estados Unidos cayeron 21% en valor en febrero de 2026.
El FMP también documenta una desconfianza institucional absoluta: la mayoría de los cubanos encuestados cree que una mejoría solo es posible mediante un cambio sistémico fuera de la institucionalidad, en línea con datos previos del propio organismo que indicaban que el 94% de los cubanos no confía en el gobierno para resolver la crisis.
El tejido social también acusa el impacto. "Los valores de antes, de compartir lo poco que tenías con el vecino, ya eso no existe, ahora todo el mundo tira para su lado", lamenta uno de los testimonios.
Estos datos consolidan una conclusión contundente: la crisis actual no solo ha superado en percepción al Período Especial, sino que lo hace de manera más amplia y profunda, afectando tanto las condiciones materiales como el estado psicológico de la población.
El informe del FMP cierra con una pregunta que sintetiza la gravedad de la situación: "¿Hasta qué punto puede sostenerse una sociedad donde sobrevivir se vuelve en el único horizonte posible?"
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las provincias más afectadas por la inseguridad alimentaria en Cuba?
Las provincias más afectadas son La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba. Según el informe del Food Monitor Program, estas regiones experimentan niveles críticos de inseguridad alimentaria, con estrategias de supervivencia que incluyen saltarse comidas y recurrir al mercado informal.
¿Qué es la "Opción Cero" y cómo afecta a los cubanos?
La "Opción Cero" es un plan de contingencia extrema implementado por el gobierno cubano que incluye racionamiento severo y autosuficiencia local forzada. Esta medida ha sido descrita como un golpe final a la ya deteriorada situación alimentaria en Cuba, llevando a la población a situaciones de supervivencia extrema.
¿Por qué la situación alimentaria en Cuba es tan crítica?
La crisis alimentaria en Cuba se debe a múltiples factores, incluyendo el colapso de la producción nacional de alimentos, la alta dependencia de las importaciones y la falta de una logística eficiente para la distribución. Además, la inflación y las decisiones políticas han agravado la inseguridad alimentaria, afectando gravemente la vida diaria de los cubanos.
¿Cómo afecta la crisis energética a la distribución de alimentos en Cuba?
La crisis energética en Cuba, caracterizada por apagones de hasta 25 horas diarias, impide la refrigeración y distribución adecuada de alimentos. Este colapso energético exacerba la inseguridad alimentaria, ya que dificulta la conservación de alimentos perecederos y limita las oportunidades de cocinar adecuadamente.
¿Qué opina la población cubana sobre la capacidad del gobierno para resolver la crisis alimentaria?
La mayoría de los cubanos no confía en el gobierno para resolver la crisis alimentaria. Según el Food Monitor Program, el 94% de los encuestados cree que una mejoría solo es posible mediante un cambio sistémico fuera de la institucionalidad actual.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.