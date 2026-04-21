En video: Un hombre se lleva un Rolex de 60,000 dólares de joyería en Miami-Dade

Las cámaras de seguridad del Village Flea Market de Miami-Dade captaron el momento exacto en que Felipe Llanos Colón, de 59 años, se hizo pasar por cliente en la joyería Franky Diamonds, se probó un lujoso reloj Rolex y salió corriendo con él.

Se trata de uno de los robos más audaces registrados recientemente en el área. Hasta el momento, no ha trascendido la nacionalidad del arrestado.

El reloj sustraído era un Rolex Presidencial de oro de 18 quilates con esfera negra, valorado en más de 60,000 dólares, según el precio actual del mercado.

El dueño del establecimiento, conocido como Franky Diamonds, explicó a la prensa local que se trataba de “un reloj presidente negro de 18k, 25 gramos”, que había adquirido por 40,000 dólares y que pensaba vender por 60,000.

Lo que hace más llamativo el caso es que el sospechoso no actuó de manera improvisada.

Según el propietario, el individuo había visitado el local previamente: “Mi equipo lo vio dos días antes, el sábado”, lo que sugiere que estudió el terreno antes de ejecutar el robo.

El asalto ocurrió el pasado 13 de abril, alrededor de la 1:05 p.m., en el puesto ubicado en 7900 NW 27 Ave., en el área de West Little River.

Las imágenes muestran cómo, en cuanto el empleado le entregó el reloj para probárselo, el hombre lo tomó y salió corriendo por los pasillos del mercado.

Persecución y fuga

Un trabajador de Franky Diamonds reaccionó de inmediato y lo persiguió hasta el estacionamiento, donde el sospechoso ya se encontraba dentro de una camioneta tipo U-Haul.

En un intento desesperado por detenerlo, el empleado saltó al capó del vehículo y se aferró a él mientras el ladrón aceleraba.

De acuerdo con el informe del Departamento del Sheriff de Miami-Dade, el sospechoso condujo fuera de la propiedad a través de un hueco en una cerca hacia la Northwest 30th Avenue, continuando hacia el sur mientras la víctima permanecía sujetada al capó.

El empleado resultó herido durante la persecución.

El hombre finalmente se detuvo cerca de la Northwest 79th Street, abandonó la camioneta y huyó a pie hacia el área del MetroRail, logrando escapar en un primer momento.

Identificación y arresto

Sin embargo, cometió un error clave: no llevaba el rostro cubierto durante el robo.

Los detectives enviaron capturas del video al centro de operaciones en tiempo real del Departamento del Sheriff de Miami-Dade, donde se utilizó software de reconocimiento facial para identificarlo.

Llanos Colón fue arrestado inicialmente por la policía de Miami el pasado viernes en la dirección 1280 NW 60 St., en Liberty City, por un caso separado.

Posteriormente, agentes del Sheriff de Miami-Dade lo re-arrestaron por el robo del reloj y fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

El sábado 19 de abril compareció ante un juez, quien ordenó su arresto domiciliario con monitor electrónico y le prohibió acercarse al empleado de Franky Diamonds.

Los fiscales presentaron dos casos criminales en su contra.

En el primero, relacionado con el robo, enfrenta cargos de robo en mayor cuantía de segundo grado y asalto agravado con arma mortal, con una fianza de 20,000 dólares, bajo la jurisdicción del juez de circuito Ariel Rodriguez.

En el segundo, por el arresto en Liberty City, enfrenta cargos de posesión de parafernalia de drogas y conducir con licencia suspendida, con una fianza de 500 dólares, bajo la jueza Julie Nelson.

El reloj, que aún no ha sido recuperado, se suma a una tendencia creciente de robos de relojes de lujo en el área de Miami-Dade, donde el mercado secundario altamente líquido de estas piezas las convierte en objetivos frecuentes para los ladrones.