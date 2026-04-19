Robo de 600 litros de aceite dieléctrico deja sin electricidad al 40% de Amancio en Las Tunas

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El robo de 600 litros de aceite dieléctrico de dos transformadores de 500 kilowatts ubicados cerca de la Empresa Agroindustrial Azucarera del municipio de Amancio, en Las Tunas, dejó sin electricidad al 40% de los clientes de la localidad desde la tarde del viernes, según fuentes oficiales.

El apagón ha afectado a un total de 4,947 clientes, entre ellos residentes en los repartos El Batey, Nueva Paz y El 12, así como comunidades rurales que van desde La Lomita hasta San Felipe, de Las Marías hasta Las Pulgas, y las localidades de La Estrella, Yamaqueyes y La Manzanillera, informó este sábado la emisora local Radio Maboas.

Entre las instituciones que quedaron sin corriente eléctrica figuran el policlínico con servicios de hospitalización Luis Aldana Palomino, el Centro de Telecomunicaciones y la estación de bombeo de agua Alipio Carrillo, lo que agravó el impacto sobre la población más vulnerable del municipio.

Radio Maboas indicó que "una de las personas vinculadas a este hecho delictivo se encuentra detenida", para realizar las investigaciones pertinentes.

El ingeniero Aramis García Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base Eléctrica de Amancio, confirmó que parte del aceite sustraído fue recuperado, pero precisó que ya no podría ser reutilizado por estar "contaminado". Señaló, además, que las autoridades buscaban "alternativas para solucionar esta situación".

Este domingo se conoció que, luego de "coordinaciones entre la Empresa Eléctrica, el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno Provincial, y con gestiones desde otras provincias", se habría hallado solución al problema.

Según la información publicada por el periódico 26 en Facebook, en las próximas horas, "estaría llegando a ese territorio la reposición del recurso", lo que posibilitará restablecer el servicio eléctrico a los cerca de 5,000 clientes que desde el viernes permanecen en apagón.

Captura de Facebook/Periódico Las Tunas Cuba

El robo de aceite dieléctrico es un fenómeno creciente en Cuba que se ha agravado con la crisis energética. El aceite actúa como aislante y refrigerante en los transformadores; su sustracción daña irreversiblemente los equipos y deja a comunidades sin luz por días o semanas. Los ladrones lo revenden en el mercado negro como lubricante o combustible para tractores, a precios de hasta 500 pesos cubanos por litro.

El incidente en Amancio no es aislado. En semanas recientes, la sustracción de aceite dieléctrico de los transformadores de la subestación de riego Lora afectó al menos en tres ocasiones a las comunidades de los consejos populares de Lora y El Trompo, en el municipio de Jesús Menéndez, en el norte de Las Tunas.

Incidentes similares se han reportado en distintas provincias. En septiembre de 2025, un hombre murió electrocutado al intentar extraer el aceite de un transformador en la Carretera de Siboney, en Santiago de Cuba.

Durante 2024, en Ciego de Ávila se registraron 32 hechos delictivos de este tipo con más de 13,700 litros sustraídos en seis municipios, según datos oficiales.

Ante la proliferación de los robos, el régimen ha respondido con un endurecimiento legal sin precedentes. El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular reiteró en días recientes la vigencia de su dictamen de mayo de 2025, según el cual quienes incurran en hechos ilícitos que dañen infraestructuras críticas del país incurren en el delito de sabotaje.

Las penas establecidas van de siete a 15 años en casos base, y de 10 a 30 años, cadena perpetua o pena de muerte, cuando se producen consecuencias graves, por delitos que incluyen el robo de componentes de parques fotovoltaicos, aceite dieléctrico de transformadores, combustible de grupos electrógenos y piezas de paneles solares.

Entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el 100% de los juzgados por sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) recibió condenas superiores a 10 años de privación de libertad, según el Tribunal Supremo Popular.

En el programa de la televisión estatal "Hacemos Cuba", el vocero Humberto López lanzó advertencias a la población de que se aplicará el máximo rigor penal a las personas que dañen la infraestructura eléctrica del país.

Tales hechos ocurren en medio de una profunda crisis energética nacional, caracterizada por apagones prolongados, escasez de combustible y un sistema eléctrico con frecuentes fallas estructurales.

El gobierno atribuye el colapso del SEN al embargo estadounidense y a actos de sabotaje, sin embargo, expertos y ciudadanos han señalado durante años problemas internos como la falta de inversión, el deterioro de las plantas termoeléctricas y la ineficiencia en la gestión del sector.