EE.UU. impulsa inversión millonaria en puertos del Caribe para reforzar su influencia

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El Departamento de Estado de EE.UU. anunció un plan para destinar 10 millones de dólares al fortalecimiento de la infraestructura portuaria del Caribe, en el marco de una mesa redonda con líderes de la industria marítima estadounidense y autoridades portuarias de la región.

El evento, celebrado el lunes en Washington, reunió a representantes del sector privado y funcionarios caribeños para impulsar lo que el Departamento de Estado denominó diplomacia comercial y la protección de infraestructura crítica en la región, según un comunicado oficial de la Oficina del Portavoz publicado en su web.

Los fondos se canalizarán a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), un programa lanzado en 2010 que agrupa a EE.UU. y 13 países caribeños socios, entre ellos Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago y República Dominicana.

Según el comunicado, este evento subraya el compromiso de EE. UU. con el fortalecimiento de la cooperación económica y el desarrollo de infraestructura de alta calidad en el sector portuario caribeño.

Los participantes debatieron sobre la ampliación de la inversión del sector privado estadounidense y la identificación de oportunidades para fortalecer la infraestructura portuaria, el comercio y el turismo en toda la región, manteniendo al mismo tiempo prácticas comerciales éticas y transparentes.