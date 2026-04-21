China exige a Estados Unidos “poner fin de inmediato” a toda presión contra Cuba

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, instó este martes a Washington a poner fin de inmediato al embargo, las sanciones y a cualquier forma de presión coercitiva contra Cuba.

En rueda de prensa, Guo afirmó que "muchos países y personas de distintos sectores en Estados Unidos" reclaman el fin del embargo y que Washington debe "escuchar estas llamadas justas".

China reiteró su disposición a brindar apoyo y asistencia a Cuba frente a lo que calificó como "amenazas reiteradas" de Estados Unidos, y expresó su voluntad de trabajar con todas las partes para apoyar a la isla en la defensa de su soberanía y seguridad nacional.

Las declaraciones de Pekín se producen dos días después de que los presidentes de España, México y Brasil emitieran una declaración conjunta desde la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, en la que expresaron su enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo cubano y se comprometieron a intensificar la ayuda humanitaria coordinada a la isla.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue el más enfático al clausurar esa cumbre el pasado sábado, exigiendo directamente parar este bloqueo.

El canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció el lunes ese respaldo, denunciando el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU. a niveles extremos.

La presión máxima de Trump sobre Cuba

El trasfondo de esta escalada diplomática es la presión máxima que la administración Trump ha ejercido sobre Cuba desde enero de 2026. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, declarando una emergencia nacional por la supuesta amenaza inusual y extraordinaria del gobierno cubano e imponiendo aranceles de hasta el 50% a países terceros que suministraran petróleo a la isla.

El 20 de febrero, una nueva orden ejecutiva eliminó el mecanismo de aranceles petroleros a terceros, aunque prorrogó por un año la autoridad para inspeccionar embarcaciones con destino a Cuba.

El 30 de marzo, Trump permitió la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin con entre 700,000 y 730,000 barriles, levantando el cerco petrolero, aunque las sanciones generales sobre la isla permanecen vigentes.

Trump también reincorporó a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo el día de su investidura y suspendió indefinidamente las transferencias de Western Union a la isla en febrero de 2026.

China, un actor constante en el escenario cubano

China no es un actor nuevo en este escenario. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning ya había emitido declaraciones similares a principios de abril de 2026.

El 28 de enero Pekín condenó las políticas coercitivas de Washington que, según afirmó, privan a los cubanos de su derecho al desarrollo.

La postura de China y de varios gobiernos latinoamericanos y europeos contrasta con la línea de presión máxima que mantiene Washington, cuya administración ha descartado cualquier flexibilización mientras el régimen de La Habana no realice cambios políticos sustanciales.

Trump resumió su posición el 30 de marzo con una frase lapidaria: "Cuba está terminada".