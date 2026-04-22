Quema de hierba provoca incendio en el Vedado

Un incendio se produjo este martes en la intersección de Calzada y J, en el área conocida popularmente como "El Hueco", en el Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana, tras la quema de hierba por parte de trabajadores que laboraban en la recuperación del espacio como cancha de baloncesto.

Según relató Pedro Lizardo Garces Escalona en un video publicado en Facebook, los trabajadores prendieron fuego a hierba que había sido chapeada en el lugar con el propósito de limpiar el área.

"En el ánimo de darle limpieza al lugar, prendieron candela a un pedazo de hierba que estaba chapeada en el lugar y bueno, aquí hay fuerte aire y ha provocado que esa pequeña fogata se haya diseminado a otros lugares de acá, de cercano", explicó.

El fuerte viento existente en el momento fue el factor que convirtió una fogata menor en un siniestro de mayor alcance, generando una densa capa de humo que, según el testigo, llegó a trascender la calle G.

Al lugar acudieron bomberos, las principales autoridades del Partido Comunista —incluyendo al primer secretario—, el presidente del Consejo Popular de La Rampa y personal de Salud Pública.

Las imágenes del incidente muestran un camión de bomberos operando en el lugar entre el humo denso y escombros en el terreno.

Vecinos y familiares procedieron a evacuar a personas mayores y más vulnerables de la zona durante el siniestro.

"Algunos abuelos, las mismas familias han procedido a evacuar a los más vulnerables y hasta el momento, bueno, aquí se trabaja intensamente por el cuerpo del bombero en sofocar este incendio", señaló el testigo en su video.

El incendio fue reportado posteriormente como controlado por Roilán Rodríguez Barbán, identificado como el primer secretario del Partido Comunista en Plaza de la Revolución, quien publicó en Facebook que no había mayores daños más allá del área visible afectada.

El siniestro se suma a una serie de incendios recurrentes en el Vedado y el municipio Plaza de la Revolución en los últimos meses, vinculados al deterioro de la infraestructura urbana y las quemas no controladas.

Entre los antecedentes más recientes figuran el incendio en 13 y H, ocurrido el 26 de febrero, y el fuego en el sótano del Edificio Focsa, registrado el 22 de febrero.

A nivel nacional, Cuba atraviesa una temporada seca con alta incidencia de siniestros: al 24 de marzo se habían atendido 34 incendios forestales en áreas de conservación, afectando 1,764 hectáreas, con la falta de combustible para camiones de bomberos como uno de los factores que agrava la respuesta a estas emergencias.