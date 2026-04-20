Rigoberto Ferrera muestra contenedores ardiendo en La Habana y lanza crítica irónica

La imagen vuelve a repetirse en La Habana: basura acumulada, fuego abierto y columnas de humo elevándose en plena calle. Esta vez, quien lo mostró fue el humorista cubano Rigoberto Ferrera, que compartió un video donde varios contenedores arden mientras lanza comentarios cargados de ironía.

“Mira esto, asere”, dice al inicio de la grabación, mientras enfoca una hilera de tanques azules envueltos en llamas, rodeados de desechos esparcidos por la vía. El humo cubre buena parte del entorno y deja ver la magnitud del problema.

En su recorrido visual, Ferrera no se limita a mostrar el incendio. También señala la suciedad acumulada en los alrededores y remata con una frase que resume el tono de su denuncia: “¿Qué diría Greta y Pablo? La gente que vino en velero… Maravilla de Florida”.

La referencia irónica contrasta con la realidad que captan las imágenes: calles convertidas en vertederos improvisados, contenedores desbordados y la quema de basura como salida desesperada ante la falta de recogida.

El video se suma a una cadena de denuncias que en las últimas semanas han evidenciado el deterioro de los servicios comunales en la capital. En distintos puntos de La Habana, los incendios de basureros se han vuelto frecuentes, muchas veces en medio de apagones, convirtiendo las llamas en una fuente improvisada de “iluminación” en barrios enteros.

Detrás de estas escenas hay una crisis estructural. La ciudad opera con menos de la mitad de sus camiones recolectores por la escasez de combustible y cuenta con un número insuficiente de contenedores para el volumen de desechos que se genera diariamente. El resultado es visible: acumulación de basura durante días y vecinos que optan por prenderle fuego para deshacerse de ella.

Las consecuencias van más allá del mal olor o la suciedad. La quema de residuos libera sustancias tóxicas que afectan directamente la salud, en una ciudad donde el humo ya forma parte del paisaje cotidiano.

Mientras el discurso oficial insiste en soluciones que no terminan de concretarse, en la calle la realidad es otra. Videos como el de Ferrera no solo documentan el problema, sino que lo exponen desde el lenguaje más directo que queda: la ironía de quien mira y no puede hacer otra cosa que señalar lo evidente.

La llamada “Ciudad Maravilla” vuelve a arder, literalmente, entre basura y abandono.