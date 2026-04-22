Trump asegura que DeSantis "suplica" un puesto en su administración, según Axios

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El presidente Donald Trump ha dicho a confidentes que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le está suplicando" un cargo en su administración, incluyendo el de fiscal general, según un reporte exclusivo de Axios publicado este martes.

La revelación surge tras un almuerzo que ambos sostuvieron el pasado domingo en el Trump National Doral Golf Club en Miami, donde DeSantis habría expresado interés en varios puestos de alto nivel.

"Ron me estaba suplicando que fuera fiscal general", dijo Trump a un confidente, quien trasladó el comentario a Axios.

Seis fuentes informadas sobre las conversaciones confirmaron al medio que DeSantis también ha manifestado interés en ser secretario de Defensa e incluso en ocupar un asiento en la Corte Suprema de Estados Unidos.

DeSantis debe abandonar la gobernación de Florida al término de su segundo mandato en enero de 2027 y está "buscando qué hacer después", según una de las fuentes, quien añadió que Trump está inclinado a considerar ayudar a quien fue su pupilo, luego rival y ahora aliado.

Sin embargo, otras fuentes matizan el cuadro. "DeSantis no está para nada interesado en el trabajo de fiscal general, pero sí estaría interesado en dos cosas: secretario de Guerra o la Corte Suprema, que sería su trabajo soñado", dijo una fuente familiarizada con las discusiones.

Esa misma fuente señaló que DeSantis y el juez conservador Clarence Thomas tienen "casi una relación padre-hijo", y que nombrarlo a la Corte Suprema "sería un gran legado para Trump".

Las conversaciones entre ambos se intensificaron en las últimas semanas tras los despidos de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional y el despido de Pam Bondi como fiscal general, ocurrido el 2 de abril.

Todd Blanche, exabogado personal de Trump y número dos del Departamento de Justicia bajo Bondi, asumió como fiscal general interino.

Según un asesor, Blanche tiene "unos 90 días para demostrar lo que puede hacer".

Pese a la aparente reconciliación, fuentes del entorno de Trump advierten que la rivalidad pasada no se olvida del todo. "Lo pasado, pasado. Pero eso no significa que la gente olvide", dijo un asesor.

El principal obstáculo para un eventual nombramiento como fiscal general sería la desconfianza. "Hay una razón de peso por la que el presidente no elegiría a Ron como fiscal general: hay una probabilidad demasiado alta de que intente traicionar al presidente", advirtió otra fuente.

"Trump necesita a alguien en el Departamento de Justicia en quien confíe absolutamente. Pero el Departamento de Defensa, la Corte Suprema u otra cosa, claro que sí".

El portavoz de DeSantis, Alex Lanfranconi, rechazó los reportes en una declaración: "Algunos medios prefieren centrarse en rumores falsos en lugar de los muchos logros de la asociación de Florida con la administración Trump".

Lanfranconi añadió que "el gobernador espera seguir trabajando con el presidente Trump en la aplicación de las leyes de inmigración, la restauración de los Everglades y la reforma del atletismo universitario".

Trump ya había considerado a DeSantis para liderar el Departamento de Defensa tras su reelección en 2024, pero finalmente eligió a Pete Hegseth.

Fuentes indicaron que Trump lo consideraría seriamente para ese puesto si Hegseth dejara el cargo, aunque el secretario de Defensa se mantiene en buena posición con el presidente por ahora.