Treinta años de prisión para hombre que intentó secuestrar en Miami a niña que escapó tras morderlo

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Un juez de Miami-Dade condenó a 30 años de prisión al hombre que intentó secuestrar una niña de seis años en Miami en julio de 2023, un caso que se hizo viral por la forma en que la menor logró escapar: mordiendo en el brazo a su agresor.

Leonardo Venegas, de 35 años, se enfrentaba a una cadena perpetua, que finalmente se quedó en 30 años.

El juicio, que se efectuó en noviembre pasado, concluyó cuando el jurado, tras deliberar durante unas dos horas, declaró a Venegas culpable de secuestro y abuso infantil.

Según reporta NBC Miami, los abogados del agresor afirmaron su inocencia, alegando que la niña se equivocó al identificarlo.

Por otra parte, la familia pidió que le dieran una oportunidad para su rehabilitación. Pero el juez fue implacable: "Siento mucho su situación. Se preocupan por él. Tienen mucha esperanza, pero la esperanza no me ayuda a proteger a la comunidad", dijo.

El ataque ocurrió el 6 de julio de 2023 en un complejo de apartamentos ubicado en el vecindario de La Pequeña Haití, en el noreste de Miami-Dade.

Según el informe de arresto, la pequeña Ah'Lyric jugaba en el patio del edificio con sus hermanos cuando llegó un Range Rover blanco al lugar. Los otros niños entraron al apartamento, pero ella se quedó sentada en la escalera trasera.

El sujeto la agarró del brazo, la levantó e intentó llevársela corriendo. Ella lo mordió en el brazo, lo que lo obligó a soltarla. Entonces él la abofeteó y huyó hacia la parte delantera del complejo. La pequeña contó luego que aprendió esa táctica de defensa de su madre, quien le había enseñado qué hacer ante una situación de peligro.

Venegas fue arrestado dos días después del incidente, tras una investigación en la que resultaron clave las imágenes de las cámaras de seguridad del complejo y los testimonios recabados por las autoridades.

Días después, el Departamento de Policía de Miami homenajeó a la niña en reconocimiento a su valentía, convirtiéndola en un símbolo de la importancia de enseñar a los niños estrategias de autoprotección. La menor recibió de regalo una muñeca que habla, una bicicleta y una pequeña placa de policía, en un acto en el que los oficiales le dieron una ovación de pie.

"Había un secuestrador caminando hacia la parte trasera donde yo estaba sentada. Tiró de mí. Me levantó. Empezó a correr conmigo", relató la pequeña entonces, en un testimonio que impactó profundamente durante el proceso judicial.