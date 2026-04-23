Kash Patel, director del FBI: "Actuamos rápido y salvamos a un niño que terminó en Cuba"

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Kash Patel, director del FBI, celebró este miércoles en su cuenta de X el rescate de un menor de 10 años que había sido secuestrado y llevado a Cuba, en una operación que expertos en secuestros parentales calificaron como sin precedentes.

"El FBI y nuestros socios actuamos rápido y salvamos a un niño que terminó en Cuba, con el presunto padre secuestrador con la intención de someter al menor a una transición de género", escribió Patel, quien felicitó específicamente a las oficinas del FBI en Salt Lake City y Richmond, así como a los equipos de respuesta de intervención crítica.

El caso se originó a finales de marzo cuando Rose Inessa-Ethington, de 42 años, y su pareja Blue Inessa-Ethington, de 32, ambas de Cache County, Utah, sacaron al menor con el pretexto de un viaje de campamento a Calgary, Canadá.

En realidad, cruzaron la frontera canadiense el 29 de marzo desde el estado de Washington, volaron desde Vancouver a Ciudad de México, viajaron a Mérida y llegaron a La Habana el primero de abril usando pasaportes estadounidenses y 10,000 dólares en efectivo.

La madre biológica, Lindsey Boden, alertó a las autoridades de Logan, Utah, entre el tres y el cinco de abril al no recibir de vuelta a su hijo en la fecha acordada de intercambio de custodia.

En el registro del hogar de las acusadas, los investigadores encontraron listas de tareas con planes para vaciar cuentas bancarias, aprender español y obtener visas de turista, además de notas de un terapeuta de Washington D.C. relacionadas con atención médica de afirmación de género para niños y una solicitud de pago de 10,000 dólares a ese profesional.

El 13 de abril, un tribunal estatal de Utah otorgó a Boden la custodia exclusiva del menor y ordenó su retorno inmediato.

El lunes, un Boeing 757 del Departamento de Justicia de EE.UU. aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en una operación coordinada entre el FBI y las autoridades cubanas para recuperar al menor y arrestar a las dos acusadas.

La operación resultó especialmente llamativa porque Cuba no es parte firmante de la Convención de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, lo que hace aún más inusual la cooperación de las autoridades de la isla con el FBI en este caso.

"Esto es extraño, altamente inusual. Nunca había escuchado que algo así ocurriera", señalaron expertos en secuestros parentales consultados por medios estadounidenses sobre el envío del avión gubernamental a La Habana.

El martes, el menor fue entregado a su madre biológica en Utah, según confirmó la abogada de Boden, Tess Davis.

Ese mismo día, Rose y Blue Inessa-Ethington comparecieron ante un juez federal en Richmond, Virginia, y serán trasladadas a Utah para enfrentar cargos federales por secuestro internacional de menores.

Las autoridades locales de Utah también han solicitado órdenes de arresto adicionales por interferencia en la custodia de menores, lo que podría ampliar las consecuencias legales para la pareja.

"El objetivo en cada caso de secuestro parental es garantizar la seguridad del menor y su reunificación con su familia", declaró Robert Bohls, agente especial a cargo del FBI en Salt Lake City.