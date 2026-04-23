Pareja acusada de llevar a un menor a Cuba comparece ante un juez tras ser llevada por avión del FBI a EE.UU.

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Una pareja acusada de secuestrar a un menor de 10 años y trasladarlo a Cuba compareció el lunes ante un juez federal en Estados Unidos, tras ser deportada desde la isla en una operación coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), según informaron autoridades estadounidenses.
Rose Inessa-Ethington, de 42 años, y su pareja Blue Inessa-Ethington, de 32, fueron presentadas ante un tribunal en Richmond, Virginia, y serán trasladadas a Utah, donde enfrentarán cargos federales por secuestro internacional de menores, de acuerdo con reportes de prensa y un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos.
El caso, que ha generado fuerte polémica, se originó a inicios de abril cuando Lindsey Boden, madre biológica del menor, denunció ante la policía de Logan, Utah, que no podía contactar a su hijo tras un supuesto viaje de campamento a Canadá. La mujer alertó a las autoridades en varias ocasiones entre el 3 y el 5 de abril, luego de que el niño no fuera devuelto en la fecha acordada para el intercambio de custodia.
Las investigaciones revelaron que el grupo nunca llegó al destino previsto. En su lugar, cruzaron a Canadá el 29 de marzo, volaron desde Vancouver a Ciudad de México y posteriormente viajaron a La Habana el 1 de abril utilizando pasaportes estadounidenses, según detalló la policía local.
El 13 de abril, un tribunal estatal otorgó a Boden la custodia exclusiva del menor y ordenó su retorno inmediato. Días después, las autoridades cubanas localizaron a la pareja en la isla y colaboraron con el FBI para su detención y posterior deportación a Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía federal, el menor —que nació varón pero se identifica como niña— expresó esa identidad durante entrevistas con las autoridades, un aspecto que, según familiares, generaba preocupación por una posible influencia de Rose Inessa-Ethington. La familia también temía que el niño fuera sometido a un procedimiento de transición de género antes de la pubertad, según recogieron medios estadounidenses.
El caso ha añadido complejidad por la relación familiar: antes de los hechos, la custodia del menor era compartida entre su madre biológica y Rose Inessa-Ethington, quien es su padre biológico.
“El objetivo en cada caso de secuestro parental es garantizar la seguridad del menor y su reunificación con su familia”, señaló Robert Bohls, agente especial a cargo del FBI en Salt Lake City, citado en un comunicado oficial.
Además de los cargos federales, las autoridades locales en Utah han solicitado órdenes de arresto adicionales por interferencia en la custodia de menores, lo que podría ampliar las consecuencias legales para la pareja.
El menor ya fue devuelto a su madre en Utah, mientras el proceso judicial contra las acusadas continúa en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre el caso de secuestro y custodia del menor llevado a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la pareja fue acusada de secuestro internacional de menores?
La pareja fue acusada de secuestro internacional de menores porque llevaron al menor de 10 años a Cuba sin el consentimiento de la madre biológica, violando un acuerdo de custodia compartida.
¿Cómo fue el proceso de deportación de la pareja desde Cuba a Estados Unidos?
El FBI coordinó con las autoridades cubanas para localizar y arrestar a la pareja en Cuba, y posteriormente fueron deportadas a Estados Unidos en un avión del Departamento de Justicia, un procedimiento inusual en estos casos.
¿Qué preocupaciones tenía la familia sobre la identidad de género del menor?
La familia temía que el menor fuera sometido a un procedimiento de transición de género antes de la pubertad, ya que él se identifica como niña y la familia sospechaba que Rose Inessa-Ethington influía en esta decisión.
¿Qué acciones legales enfrenta la pareja en Estados Unidos?
Además de los cargos federales por secuestro internacional, las autoridades locales en Utah han solicitado órdenes de arresto adicionales por interferencia en la custodia de menores.
¿Cuál es el estado actual del menor tras su regreso a Estados Unidos?
El menor ya fue devuelto a su madre en Utah, mientras el proceso judicial contra las acusadas continúa en Estados Unidos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.