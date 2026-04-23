Conmoción por fallecimiento de enfermera de Cárdenas: "El alma de la sala de Pediatría"

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La comunidad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, llora la muerte de María Díaz, enfermera emblemática del Hospital General Docente Julio Miguel Aristegui Villamil, donde dirigió durante décadas la sala de respiratorio pediátrico del Hospital Aristegui Villamil y se convirtió en una figura insustituible para generaciones de niños y sus familias.
El propio hospital publicó un homenaje oficial en redes sociales que desató una ola de condolencias.
"Hoy nos ha dejado una mujer ejemplar, la enfermera María Díaz, quien dedicó su vida al cuidado de los más pequeños", escribió la institución, describiendo a la enfermera como "una heroína de bata blanca, una madre para muchos, y un faro de esperanza para generaciones de niños y familias".
Lo que más conmovió a quienes la conocieron fue su decisión de regresar al hospital incluso después de jubilarse.
El centro asistencial explicó que "María regresó a su querido hospital tras su jubilación, porque nunca dejó de sentirse parte de esa familia, de esos niños que, como ella misma decía, eran su razón de ser".
Yaisa Fraguela González, quien la conoció de cerca, subrayó el alcance de esa entrega: "María era el alma de la sala de pediatría del hospital de Cárdenas. Ella aún jubilada y en otra área, ayudaba desde su posición; porque los niños se portan mal cuando de canalizar una vena se trata".
Esa habilidad particular para los procedimientos más difíciles con los pacientes más pequeños quedó grabada en la memoria de muchas familias cardenenses.
Alicia Vázquez, madre de uno de sus pacientes, lo expresó con claridad: "solo contigo nuestro hijo se dejaba canalizar la vena, porque le transmitías paz y confianza en los momentos más difíciles. Fuiste, eres y serás la mejor enfermera de todas".
El médico pediatra Edel Mariño Corzo, colega de años, también se despidió de ella con palabras cargadas de afecto: "Mi María la única, cuántas horas de trabajos juntos, ejemplo de enfermera, con tu trabajo y tu andar por la vida te ganaste el cariño de nuestra población".
Su muerte también abrió una reflexión más amplia sobre el estado de la salud pública en Cuba.
Fraguela González lo resumió en una frase que resonó entre quienes la leyeron: "Nos está dejando solos la generación de hierro y eso duele".
La expresión alude a los profesionales formados en las décadas de mayor auge de la medicina cubana, cuya vocación y nivel de entrega se considera difícil de replicar en el contexto actual de crisis sistémica que atraviesa el país.
No se conoce la causa exacta del fallecimiento ni la edad precisa de María Díaz, aunque las imágenes disponibles la muestran como una mujer de mediana a avanzada edad. La última fotografía conocida junto a un paciente data del 10 de diciembre de 2025.
"Ojalá y los jóvenes sigan el ejemplo de profesionales como estos", pidió Fraguela González al despedirse de quien consideró el alma de la pediatría cardenense.
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de la enfermera María Díaz en Cárdenas y la situación sanitaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era María Díaz y por qué su fallecimiento ha causado conmoción en Cárdenas?
María Díaz era una enfermera emblemática del Hospital General Docente Julio Miguel Aristegui Villamil en Cárdenas, Matanzas, quien dedicó su vida al cuidado de niños en la sala de respiratorio pediátrico. Su compromiso fue tal que continuó ayudando incluso después de su jubilación, ganándose el cariño y respeto de generaciones de pacientes y sus familias.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud cubano enfrenta una crisis severa, caracterizada por la falta de recursos esenciales, medicamentos y personal adecuado. Las carencias estructurales y la falta de inversión han colapsado la atención médica, afectando gravemente la capacidad de respuesta ante emergencias y enfermedades comunes, y dejando a la población en un estado de desprotección creciente.
¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria a los hospitales en Cuba?
Los hospitales en Cuba están operando en condiciones críticas, con frecuencia enfrentando apagones, falta de equipos funcionales y escasez de insumos médicos. La crisis ha llevado a situaciones extremas, como realizar cirugías bajo la luz de teléfonos móviles debido a apagones y trasladar pacientes en sillas de ruedas por escaleras debido a elevadores fuera de servicio.
¿Qué se está haciendo frente a la crisis en el sistema sanitario cubano?
El gobierno cubano ha intentado mostrar avances en informatización y telemedicina en algunos hospitales, pero la realidad es que la mayoría de las instalaciones operan con recursos limitados y enfrentan problemas estructurales graves. Las soluciones propuestas no han logrado abordar las necesidades básicas de infraestructura y personal, y la población sigue sufriendo las consecuencias de un sistema de salud colapsado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.