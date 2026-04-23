Conmoción por fallecimiento de enfermera de Cárdenas: "El alma de la sala de Pediatría"

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La comunidad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, llora la muerte de María Díaz, enfermera emblemática del Hospital General Docente Julio Miguel Aristegui Villamil, donde dirigió durante décadas la sala de respiratorio pediátrico del Hospital Aristegui Villamil y se convirtió en una figura insustituible para generaciones de niños y sus familias.

El propio hospital publicó un homenaje oficial en redes sociales que desató una ola de condolencias.

"Hoy nos ha dejado una mujer ejemplar, la enfermera María Díaz, quien dedicó su vida al cuidado de los más pequeños", escribió la institución, describiendo a la enfermera como "una heroína de bata blanca, una madre para muchos, y un faro de esperanza para generaciones de niños y familias".

Captura de Facebook

Lo que más conmovió a quienes la conocieron fue su decisión de regresar al hospital incluso después de jubilarse.

El centro asistencial explicó que "María regresó a su querido hospital tras su jubilación, porque nunca dejó de sentirse parte de esa familia, de esos niños que, como ella misma decía, eran su razón de ser".

Yaisa Fraguela González, quien la conoció de cerca, subrayó el alcance de esa entrega: "María era el alma de la sala de pediatría del hospital de Cárdenas. Ella aún jubilada y en otra área, ayudaba desde su posición; porque los niños se portan mal cuando de canalizar una vena se trata".

Esa habilidad particular para los procedimientos más difíciles con los pacientes más pequeños quedó grabada en la memoria de muchas familias cardenenses.

Alicia Vázquez, madre de uno de sus pacientes, lo expresó con claridad: "solo contigo nuestro hijo se dejaba canalizar la vena, porque le transmitías paz y confianza en los momentos más difíciles. Fuiste, eres y serás la mejor enfermera de todas".

El médico pediatra Edel Mariño Corzo, colega de años, también se despidió de ella con palabras cargadas de afecto: "Mi María la única, cuántas horas de trabajos juntos, ejemplo de enfermera, con tu trabajo y tu andar por la vida te ganaste el cariño de nuestra población".

Su muerte también abrió una reflexión más amplia sobre el estado de la salud pública en Cuba.

Fraguela González lo resumió en una frase que resonó entre quienes la leyeron: "Nos está dejando solos la generación de hierro y eso duele".

La expresión alude a los profesionales formados en las décadas de mayor auge de la medicina cubana, cuya vocación y nivel de entrega se considera difícil de replicar en el contexto actual de crisis sistémica que atraviesa el país.

No se conoce la causa exacta del fallecimiento ni la edad precisa de María Díaz, aunque las imágenes disponibles la muestran como una mujer de mediana a avanzada edad. La última fotografía conocida junto a un paciente data del 10 de diciembre de 2025.

"Ojalá y los jóvenes sigan el ejemplo de profesionales como estos", pidió Fraguela González al despedirse de quien consideró el alma de la pediatría cardenense.