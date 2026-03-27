Regresan a Cuba los médicos en Jamaica tras el abrupto cierre del acuerdo de casi 50 años

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Los 277 profesionales de la Brigada Médica Cubana en Jamaica regresaron el jueves a Cuba, poniendo fin a casi medio siglo de cooperación sanitaria entre ambos países, tras la decisión del gobierno jamaicano de no renovar el acuerdo bilateral.
Los doctores llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde fueron recibidos por el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, y el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, entre otras autoridades.
Un primer grupo de 60 cooperantes residentes en las provincias orientales aterrizó en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba, donde también se organizó una ceremonia de bienvenida con autoridades políticas, gubernamentales y sanitarias de la provincia.
Jamaica notificó formalmente el fin del acuerdo de cooperación médica a la embajada cubana el pasado 4 de marzo. Al día siguiente, la cancillería jamaicana, encabezada por Kamina Johnson Smith, anunció públicamente que "la decisión se produce después de que ambos gobiernos no lograran acordar los términos y condiciones de un nuevo acuerdo de cooperación técnica".
El marco técnico del convenio había expirado en febrero de 2023, y durante casi tres años ambas partes negociaron sin llegar a un entendimiento.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica también señaló irregularidades estructurales en el programa: los salarios de los médicos eran pagados en dólares directamente al gobierno de Cuba, no a los propios profesionales, y muchos de ellos no tenían acceso a sus pasaportes.
Estas prácticas fueron calificadas como violaciones de leyes laborales locales e internacionales. La Cancillería jamaicana aclaró, no obstante, que "en interés de la continuidad del valioso servicio prestado por los profesionales médicos cubanos presentes en el país, el Ministerio de Salud podrá contratarlos individualmente conforme a las leyes laborales locales".
La cooperación entre Cuba y Jamaica se extendió desde 1976.
Durante ese período, 4,700 profesionales cubanos atendieron a más de 8 millones de pacientes jamaicanos y realizaron más de 25,000 cirugías, entre ellas 6,120 intervenciones oftalmológicas en el marco de la Misión Milagro.
La brigada operaba en hospitales públicos, centros rurales y programas especializados de oftalmología, ginecología y obstetricia en toda la geografía del país caribeño.
Algunos de los cooperantes que regresaron describieron con emoción su experiencia. "La solidaridad y el cariño de ese pueblo crecieron año tras año, y la noticia de que regresábamos por la decisión de su gobierno de concluir con el acuerdo fue recibida con pesar y sentimientos muy profundos".
Jamaica no es el único país del Caribe que ha modificado recientemente sus acuerdos con Cuba: Guyana y San Vicente y Granadinas cerraron contratos con médicos cubanos en febrero, mientras que Dominica confirmó que mantiene a sus 65 médicos cubanos y negocia un esquema de pagos directos.
Preguntas frecuentes sobre la retirada de médicos cubanos de Jamaica
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Jamaica decidió no renovar el acuerdo con los médicos cubanos?
Jamaica decidió no renovar el acuerdo de cooperación médica con Cuba debido a desacuerdos sobre los términos y condiciones del nuevo convenio. Además, se señalaron irregularidades como el pago de salarios directamente al gobierno cubano y la falta de acceso de los médicos a sus pasaportes, lo que violaba leyes laborales locales e internacionales.
¿Cuál fue la reacción del gobierno cubano ante la cancelación del acuerdo médico por parte de Jamaica?
El gobierno cubano atribuyó la cancelación del acuerdo a presiones de Estados Unidos y destacó el impacto significativo que su cooperación médica ha tenido en Jamaica durante las últimas décadas. Cuba afirmó que mantiene su compromiso de cooperación con el pueblo jamaicano y está dispuesta a brindar asistencia sanitaria si se requiere.
¿Qué impacto tuvo la cooperación médica cubana en Jamaica?
La cooperación médica cubana en Jamaica se prolongó desde 1976, y durante este tiempo, 4,700 profesionales atendieron a más de 8 millones de pacientes jamaicanos y realizaron más de 25,000 cirugías. Además, participaron en programas especializados como la Misión Milagro, que realizó 6,120 intervenciones oftalmológicas.
¿Qué medidas tomó Jamaica tras la cancelación del acuerdo con Cuba?
Jamaica decidió que el Ministerio de Salud podría contratar individualmente a los médicos cubanos, conforme a las leyes laborales locales, para garantizar la continuidad del valioso servicio prestado por los profesionales médicos cubanos presentes en el país.
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