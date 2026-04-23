Polémica en Chile por acto político en homenaje a Cuba: La Contraloría destapa lo que verdaderamente ocurrió

Vídeos relacionados:

La Contraloría General de la República de Chile cuestionó a la Universidad de Chile por haber facilitado sus instalaciones para un acto conmemorativo del 67° aniversario de la Revolución Cubana y del natalicio de Fidel Castro, determinando que el evento tuvo una manifiesta connotación política incompatible con los fines institucionales de la casa de estudios.

Según informó el Diario Constitucional, el acto se realizó el 6 de enero de 2026 en la Sala "Isidora Zegers" de la Facultad de Artes, organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH) junto al "Comité Solidaridad con Cuba". La actividad fue presentada ante las autoridades universitarias como una instancia "artístico-cultural, en solidaridad con el pueblo cubano", sin acompañar una programación detallada, y fue autorizada por la autoridad académica correspondiente.

Sin embargo, registros fotográficos analizados por la Contraloría revelaron que el evento fue mucho más allá de lo declarado: se instalaron carteles alusivos a la Revolución Cubana, se interpretaron los himnos de Cuba y Chile, se proyectaron imágenes del diario oficial cubano Granma con los nombres y fotografías de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, y se entregó simbólicamente un ramo de 32 claveles rojos al embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva.

El acto se realizó apenas tres días después de que una operación militar estadounidense capturara al dictador venezolano Nicolás Maduro, en la que murieron esos 32 militares cubanos —20 del Ministerio del Interior y 12 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— que formaban parte de su escolta personal.

También participó en el evento Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista de Chile, quien rindió homenaje a los fallecidos y afirmó que la solidaridad con Cuba es un deber ético de todo aquel que se considere patriota y latinoamericanista.

El órgano contralor concluyó que la actividad excedió la mera realización de un evento artístico-cultural o de una simple reflexión académica, revelando una manifiesta connotación política ajena a los fines propios del servicio en la forma en que fue autorizada y ejecutada, agregó BioBioChile.

La Contraloría recordó además que la autonomía universitaria reconocida por la Ley N° 21.094 no exime a las universidades estatales del cumplimiento de los artículos 6° y 7° de la Constitución ni de las normas de probidad de la Ley N° 18.575, que prohíben expresamente usar bienes, recursos o personal de la administración en actividades de carácter político.

El organismo fiscalizador también descartó el argumento de que los organizadores asumieran los gastos del evento, precisando que el solo empleo de dependencias, servicios básicos, equipamiento, personal o sistemas de seguridad constituye utilización de medios institucionales.

La propia Rectoría de la Universidad de Chile manifestó no haber tenido conocimiento previo del evento y rechazó toda utilización político-partidista de sus instalaciones. El caso se originó en denuncias anónimas y fue respaldado por requerimientos de los diputados UDI Sergio Bobadilla Muñoz, Guillermo Ramírez Diez y Ricardo Neumann Bertín.

El Dictamen N° D209N26, emitido el 14 de abril de 2026, instruyó a la Universidad de Chile a regularizar sus procedimientos de autorización, establecer controles preventivos más estrictos, determinar si existió uso indebido de recursos públicos y ponderar la eventual responsabilidad administrativa de los involucrados. La universidad deberá informar documentadamente a la Contraloría Regional Metropolitana en un plazo de 15 días hábiles sobre las medidas adoptadas.