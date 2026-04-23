El beso viral que nadie vio venir: Tiktoker cubano Carlos Alberto y Naim Darrechi hacen arder "La Mansión VIP"

Las redes están que arden y no es para menos. El tiktoker cubano Carlos Alberto Fuentes y el influencer español Naim Darrechi protagonizaron un beso inesperado y apasionado dentro del reality show "La Mansión VIP" que se viralizó de inmediato y está dando mucho de qué hablar.

Lo que comenzó como una dinámica de actuación dentro del programa se convirtió, en cuestión de segundos, en el momento más picante —y más viral— que ha vivido el reality esta temporada.

Todo arrancó de forma inocente: Jessica, otra de las habitantes, parecía encarnar una tensa escena de pareja con el influencer español Naim Darrechi. Los roces, los reclamos… todo apuntaba a un conflicto dramático. Pero entonces, como un huracán de carisma, irrumpió el cubano Carlos Alberto.

La llegada de Carlos desarmó la pelea antes de que empezara. Las miradas entre ambos creadores de contenido dijeron más que cualquier guion: primero fijas, luego cargadas, hasta que Naim tomó la iniciativa. Con un jalón de mano, acercó a Carlos y le plantó un beso que nadie en la mansión —ni en casa— esperaba.

Carlos accedió. El beso se extendió. Él intentó cortar, pero Darrechi no estaba listo para soltar la "escena". Jessica, testigo de primera fila, cayó literalmente al suelo entre gritos de incredulidad. El resto de los participantes quedó paralizado.

La reacción del público en redes sociales fue inmediata y dividida. Un bando jura que la escena fue generada por inteligencia artificial, incapaces de procesar lo ocurrido. Otros lo tomaron con humor y hasta con cierta envidia confesada públicamente. En cualquier caso, "La Mansión VIP" tiene asegurado el trending topic por un buen rato.

Carlos Alberto es uno de los tiktokers cubanos más populares del momento: tiene 23 años, reside en Miami y acumula más de 20 millones de seguidores en TikTok y más de cuatro millones en Instagram. Es conocido por un contenido desenfadado y alejado de la política, con una audiencia diversa en toda América.

Naim Darrechi, por su parte, es uno de los influencers españoles más seguidos del mundo, con más de 28 millones de seguidores en TikTok. Nacido en Palma de Mallorca el 28 de febrero de 2002, es exnovio de la influencer mexicana Yeri Mua y ha protagonizado polémicas previas en redes sociales.

"La Mansión VIP" es un reality show producido por el youtuber mexicano HotSpanish (Roberto González Manzo), estrenado el 12 de abril de 2026 en YouTube con transmisión en vivo las 24 horas de forma gratuita. El programa reúne a 16 influencers y celebridades en una mansión de lujo durante un mes, con dinámicas decididas por el público y un premio final de dos millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 115,000 dólares, para el ganador.