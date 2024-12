¿Quién es Carlos Alberto Fuentes? El fenómeno cubano con más de 10 millones de seguidores en TikTok

Carlos Alberto Fuentes es toda una estrella de las redes sociales con más de 10 millones de seguidores en TikTok y otros tres millones en Instagram.

A sus 23 años el joven destaca por su contenido ocurrente, desenfadado y alejado por completo de la farándula cubana de Miami, donde reside.

Lo más leído hoy:

Si no fuera porque él mismo ha dicho que nació en Cuba y en algunas de sus publicaciones hace alusión a su vida en la isla, muchos lo asociarían con el Hallyu (Ola Coreana) el fenómeno de la industria cultural de Corea del Sur que se ha expandido por todo el mundo.

De hecho, por estos días está en Corea del Sur en el TikTok Fest y hasta intentó cubanizar a sus amigos asiáticos con la música de Charly & Johayron, aunque vale resaltar que su contenido no está dirigido a la comunidad cubana en particular.

Desde su físico delgado, pero bien tonificado, hasta la forma en que viste o lleva el cabello, bien pudiera pasar por una estrella del K-pop, basta con ver a las fanáticas y admiradoras que enloquecen en redes por una foto o un video sensual de Carlos Alberto.

Cada día este chico hace un live en TikTok a las 9:30 p.m. hora de Miami y te sorprenderían los miles que se conectan a una transmisión en vivo del tiktoker.

Recientemente se ha desatado una polémica alrededor de Carlos Alberto, y muchos cubanos que no sabían quién era se han terminado enterando de la existencia de este fenómeno de TikTok.

La polémica comenzó cuando el influencer Miguelín David dijo que a petición de sus seguidores habían intentado contactarlo para invitarlo al podcast "Las Locuras de Miguelín", sin embargo, todo se complicó porque la comunicación pasa por su manager.

Lo más curioso es que Carlos Alberto en un live confesó no conocer a Miguelín David, y tampoco a Chocolate MC, algo que solo evidencia cuán alejado está de la farándula cubana, aunque aclaró que nunca ha dado una respuesta para asistir al podcast y nunca ha dicho que no se une con cubanos: “Es mi país, es mi sangre, cómo voy a decir que no me uno con cubanos, o sea, con quién me uno, con africanos”.

“Obviamente me uno con cubanos lo que mi contenido no se trata sobre Cuba. Yo no puedo mañana hablar de política, yo mañana no voy a ponerme a hablar de política, de apagones ni voy a ponerme a hablar de Díaz-Canel, ese no es mi contenido, no lo van a ver en mi perfil, nunca”, aclaró el tiktoker, aunque dijo que si en algún momento hay manifestaciones en Cuba que necesitan visibilidad él claramente ayudaría con ello.

Más allá de la polémica, lo cierto es que en las propias publicaciones de Un Martí To Durako sobre el tema, son muchos los que han salido en defensa de Carlos Alberto, asegurando que es "el cubano más duro en las redes".

Preguntas frecuentes sobre Carlos Alberto Fuentes y su éxito en TikTok