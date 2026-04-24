¿Te pueden quitar la green card? Qué pasa si USCIS revisa tu caso y en qué escenarios puede revocarla

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha declarado una guerra total contra el fraude migratorio, anunciando una revisión retroactiva de tarjetas de residencia permanente y otros beneficios migratorios otorgados durante la administración Biden, con advertencias directas de que quienes obtuvieron esos beneficios mediante fraude enfrentarán consecuencias.
El director de USCIS, Joseph Edlow, lo anunció el 19 de abril en su cuenta de la red social X: "En el USCIS hemos declarado una guerra total contra el fraude migratorio. Estamos revisando el pasado para reevaluar los casos de personas a las que se les otorgaron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden, cuando los procesos de verificación eran laxos. Ahora existe una verificación rigurosa, y estamos reabriendo esos casos antiguos".
En una entrevista con One America News, Edlow fue aún más directo: Deténganse, porque los vamos a encontrar. "E incluso si ya lo hicieron y creen que se han salido con la suya, vamos a volver atrás. Prepárense para enfrentar las consecuencias".
La magnitud potencial de la revisión es considerable: durante el año fiscal 2024, aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes obtuvieron la green card, un 92% más que en 2020, cuando se otorgaron unas 707,000, según el Instituto de Política Migratoria.
Desde enero de 2025, USCIS ha remitido casi 33,000 casos a su Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, un aumento del 138% respecto al promedio anterior.
De más de 21,000 investigaciones completadas, el 65% arrojó indicios de fraude. La agencia también realizó más de 7,000 visitas domiciliarias y más de 26,000 verificaciones en redes sociales.
Pero ¿en qué escenarios puede revocarse una green card?
La legislación migratoria contempla varias causas: fraude o falsedad en la solicitud, omisión de antecedentes penales, delitos graves y abandono de la residencia.
Para quienes llevan menos de cinco años con la green card, el USCIS advierte en su página oficial que "puede que lo coloquemos en un procedimiento de anulación en cualquier momento" si determina que el titular no era elegible al momento de la aprobación.
Para quienes superan los cinco años, el gobierno debe notificarlos y el caso se resuelve ante un juez de inmigración. Solo un juez de inmigración puede retirar formalmente el estatus.
El fraude, sin embargo, no tiene límite de tiempo y puede ser causa de revocación en cualquier momento.
El abogado Haim Vásquez, exfiscal que ejerce en Dallas, Texas, lo explica con claridad: "Si la rescisión es por una razón de fraude, el gobierno tiene que probar ante un juez de inmigración la razón. Si hay fraude, entonces no hay forma de defender la decisión del gobierno y el inmigrante enfrenta un proceso de deportación".
Las ausencias prolongadas del país representan otro riesgo independiente.
Según USCIS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una ausencia de más de 180 días puede interrumpir la residencia continua y activar una revisión del estatus al momento del reingreso, reportó Infobae.
Quienes planeen ausentarse más de 12 meses deben tramitar antes de salir un permiso de reingreso mediante el Formulario I-131.
Sin ese documento, la green card pierde validez para ingresar directamente y el titular debe solicitar una visa de residente retornante en el consulado correspondiente.
El abogado Jaime Barrón, de Dallas, Texas, advierte que hay dos lecturas posibles del anuncio de USCIS: "Que el gobierno honestamente quiere revisar los beneficios otorgados durante el gobierno anterior para ver si encuentra fraude. Y otro, si el gobierno tomará una actitud severa para intencionalmente encontrar defectos".
Preguntas frecuentes sobre la revocación de Green Cards por parte de USCIS
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el USCIS está revisando las Green Cards otorgadas durante la administración Biden?
El USCIS ha iniciado una revisión retroactiva de Green Cards para combatir el fraude migratorio detectado en beneficios otorgados durante la administración Biden. Según el director Joseph Edlow, la revisión busca identificar casos donde las verificaciones fueron laxas.
¿En qué situaciones puede revocarse una Green Card?
Una Green Card puede ser revocada por varias razones, como fraude o falsedad en la solicitud, omisión de antecedentes penales, delitos graves y abandono de la residencia. Además, ausencias prolongadas del país también pueden activar una revisión del estatus.
¿Qué procedimiento sigue el USCIS para revocar una Green Card por fraude?
En caso de sospecha de fraude, el gobierno debe probar ante un juez de inmigración las razones para la revocación. Si se confirma el fraude, el inmigrante enfrenta un proceso de deportación sin posibilidad de defender la decisión gubernamental.
¿Qué pasa si un residente permanente se ausenta de Estados Unidos por más de 12 meses?
Si un residente planea ausentarse por más de 12 meses, debe tramitar un permiso de reingreso mediante el Formulario I-131. Sin este documento, la Green Card pierde validez para reingresar directamente y se requiere solicitar una visa de residente retornante.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.