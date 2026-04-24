¿Te pueden quitar la green card? Qué pasa si USCIS revisa tu caso y en qué escenarios puede revocarla

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha declarado una guerra total contra el fraude migratorio, anunciando una revisión retroactiva de tarjetas de residencia permanente y otros beneficios migratorios otorgados durante la administración Biden, con advertencias directas de que quienes obtuvieron esos beneficios mediante fraude enfrentarán consecuencias.

El director de USCIS, Joseph Edlow, lo anunció el 19 de abril en su cuenta de la red social X: "En el USCIS hemos declarado una guerra total contra el fraude migratorio. Estamos revisando el pasado para reevaluar los casos de personas a las que se les otorgaron tarjetas de residencia y otros beneficios durante la administración Biden, cuando los procesos de verificación eran laxos. Ahora existe una verificación rigurosa, y estamos reabriendo esos casos antiguos".

En una entrevista con One America News, Edlow fue aún más directo: Deténganse, porque los vamos a encontrar. "E incluso si ya lo hicieron y creen que se han salido con la suya, vamos a volver atrás. Prepárense para enfrentar las consecuencias".

La magnitud potencial de la revisión es considerable: durante el año fiscal 2024, aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes obtuvieron la green card, un 92% más que en 2020, cuando se otorgaron unas 707,000, según el Instituto de Política Migratoria.

Desde enero de 2025, USCIS ha remitido casi 33,000 casos a su Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, un aumento del 138% respecto al promedio anterior.

De más de 21,000 investigaciones completadas, el 65% arrojó indicios de fraude. La agencia también realizó más de 7,000 visitas domiciliarias y más de 26,000 verificaciones en redes sociales.

Pero ¿en qué escenarios puede revocarse una green card?

La legislación migratoria contempla varias causas: fraude o falsedad en la solicitud, omisión de antecedentes penales, delitos graves y abandono de la residencia.

Para quienes llevan menos de cinco años con la green card, el USCIS advierte en su página oficial que "puede que lo coloquemos en un procedimiento de anulación en cualquier momento" si determina que el titular no era elegible al momento de la aprobación.

Para quienes superan los cinco años, el gobierno debe notificarlos y el caso se resuelve ante un juez de inmigración. Solo un juez de inmigración puede retirar formalmente el estatus.

El fraude, sin embargo, no tiene límite de tiempo y puede ser causa de revocación en cualquier momento.

El abogado Haim Vásquez, exfiscal que ejerce en Dallas, Texas, lo explica con claridad: "Si la rescisión es por una razón de fraude, el gobierno tiene que probar ante un juez de inmigración la razón. Si hay fraude, entonces no hay forma de defender la decisión del gobierno y el inmigrante enfrenta un proceso de deportación".

Las ausencias prolongadas del país representan otro riesgo independiente.

Según USCIS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una ausencia de más de 180 días puede interrumpir la residencia continua y activar una revisión del estatus al momento del reingreso, reportó Infobae.

Quienes planeen ausentarse más de 12 meses deben tramitar antes de salir un permiso de reingreso mediante el Formulario I-131.

Sin ese documento, la green card pierde validez para ingresar directamente y el titular debe solicitar una visa de residente retornante en el consulado correspondiente.

El abogado Jaime Barrón, de Dallas, Texas, advierte que hay dos lecturas posibles del anuncio de USCIS: "Que el gobierno honestamente quiere revisar los beneficios otorgados durante el gobierno anterior para ver si encuentra fraude. Y otro, si el gobierno tomará una actitud severa para intencionalmente encontrar defectos".