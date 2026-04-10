Un video de TikTok está dando mucho de qué hablar, y no precisamente por el vestido o el vals. Esta vez, lo que se robó el show en una boda fue nada menos que la green card. Sí, así como suena. La novia mexicana, que se casó con un puertorriqueño, decidió celebrar por todo lo alto su nuevo estatus migratorio… en plena fiesta.

En las imágenes, que ya corren como pólvora en redes, se ve a la joven bailando feliz de la vida mientras levanta una tarjeta gigante que representa la residencia en Estados Unidos. Todo esto rodeada de invitados, luces, música y un ambiente que mezcla boda… con fiesta de “sueño cumplido”.

El video, claramente grabado en tono relajado y con humor, no tardó en viralizarse. Y como era de esperarse, internet hizo lo suyo: sacar conclusiones, reírse y, por supuesto, opinar sin filtro. Porque si algo no perdona TikTok, es este tipo de escenas.

Entre los comentarios más repetidos están joyitas como “El amor de su visa”, “casi no se nota el interés” o el clásico “amigo, date cuenta”. Otros se lo tomaron con más gracia y hasta dijeron “metas”, mientras algunos confesaban que también quisieran una fiesta así (aunque les falte el novio, según dijeron entre risas).

Claro, no todo fue crítica. También hubo quienes defendieron a la pareja y recordaron que, al final, esto puede ser simplemente una broma o una forma exagerada de celebrar. Porque sí, en redes sociales muchas veces el show es parte del juego.

Sea como sea, el video volvió a poner sobre la mesa ese tema que siempre genera debate: ¿amor verdadero o papeles primero? Mientras unos juzgan, otros se ríen… y TikTok, feliz, sumando reproducciones.