Hazaña histórica: cubanoamericano es la primera selección del Draft de la NFL

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Fernando Mendoza, quarterback cubanoamericano de 22 años, fue seleccionado este jueves como el primer pick general del Draft 2026 de la NFL por los Las Vegas Raiders, convirtiéndose en el primer jugador de ascendencia cubana en alcanzar ese hito en la historia del fútbol americano profesional, reportó ESPN.

La selección era ampliamente esperada. Los Raiders terminaron la temporada 2025 con un récord de tres victorias y 14 derrotas bajo el exentrenador Pete Carroll, lo que les garantizó la primera elección del reclutamiento.

Tom Brady, copropietario minoritario de la franquicia, fue señalado como figura clave en la decisión de apostar por Mendoza.

Nacido el primero de octubre de 2003, Mendoza llegó a este momento tras una trayectoria universitaria extraordinaria.

En la temporada 2025 con la Universidad de Indiana lideró a los Hoosiers a un récord perfecto de 16-0 y al primer campeonato nacional en la historia del programa, derrotando a los Miami Hurricanes 27-21 en la final del 19 de enero de 2026, recordó Fox Sports.

Sus números en esa campaña fueron dominantes: 3,535 yardas aéreas, 41 touchdowns —primero a nivel nacional—, solo seis intercepciones y un índice de efectividad de 90.3, también el mejor del país.

Antes del draft, Mendoza ya había escrito historia al ganar el Trofeo Heisman 2025, el premio al mejor jugador del fútbol americano universitario, con 2,362 puntos.

Fue el primer jugador de ascendencia cubana en recibir ese galardón y el primer ganador del Heisman en la historia de Indiana.

El último latino en ganarlo había sido Jim Plunkett de Stanford, en 1970.

La historia personal de Mendoza es un relato de superación y raíces cubanas.

Según elTOQUE, sus cuatro abuelos nacieron en Cuba —tres en La Habana y uno en Santiago de Cuba— y emigraron a Estados Unidos en busca del sueño americano.

Él creció en Miami y a los 17 años no recibió ofertas de 130 universidades; Cal Berkeley finalmente lo aceptó como mariscal de campo de emergencia apenas dos semanas antes del día de firmas.

La congresista María Elvira Salazar celebró públicamente el logro de Mendoza, quien prefirió disfrutar el momento en su casa de Florida rodeado de su familia.

En anteriores ocasiones, el quarterback había expresado su gratitud hacia sus raíces: "los quiero mucho, de todo mi corazón les doy las gracias".

Ahora, con la vista puesta en su debut profesional, Mendoza tiene claro su compromiso: "Solo estoy ansioso por ponerme a trabajar y ganármelo cada día".