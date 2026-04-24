Hazaña histórica: cubanoamericano es la primera selección del Draft de la NFL

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Fernando Mendoza, quarterback cubanoamericano de 22 años, fue seleccionado este jueves como el primer pick general del Draft 2026 de la NFL por los Las Vegas Raiders, convirtiéndose en el primer jugador de ascendencia cubana en alcanzar ese hito en la historia del fútbol americano profesional, reportó ESPN.
La selección era ampliamente esperada. Los Raiders terminaron la temporada 2025 con un récord de tres victorias y 14 derrotas bajo el exentrenador Pete Carroll, lo que les garantizó la primera elección del reclutamiento.
Tom Brady, copropietario minoritario de la franquicia, fue señalado como figura clave en la decisión de apostar por Mendoza.
Nacido el primero de octubre de 2003, Mendoza llegó a este momento tras una trayectoria universitaria extraordinaria.
En la temporada 2025 con la Universidad de Indiana lideró a los Hoosiers a un récord perfecto de 16-0 y al primer campeonato nacional en la historia del programa, derrotando a los Miami Hurricanes 27-21 en la final del 19 de enero de 2026, recordó Fox Sports.
Sus números en esa campaña fueron dominantes: 3,535 yardas aéreas, 41 touchdowns —primero a nivel nacional—, solo seis intercepciones y un índice de efectividad de 90.3, también el mejor del país.
Antes del draft, Mendoza ya había escrito historia al ganar el Trofeo Heisman 2025, el premio al mejor jugador del fútbol americano universitario, con 2,362 puntos.
Fue el primer jugador de ascendencia cubana en recibir ese galardón y el primer ganador del Heisman en la historia de Indiana.
El último latino en ganarlo había sido Jim Plunkett de Stanford, en 1970.
La historia personal de Mendoza es un relato de superación y raíces cubanas.
Según elTOQUE, sus cuatro abuelos nacieron en Cuba —tres en La Habana y uno en Santiago de Cuba— y emigraron a Estados Unidos en busca del sueño americano.
Él creció en Miami y a los 17 años no recibió ofertas de 130 universidades; Cal Berkeley finalmente lo aceptó como mariscal de campo de emergencia apenas dos semanas antes del día de firmas.
La congresista María Elvira Salazar celebró públicamente el logro de Mendoza, quien prefirió disfrutar el momento en su casa de Florida rodeado de su familia.
En anteriores ocasiones, el quarterback había expresado su gratitud hacia sus raíces: "los quiero mucho, de todo mi corazón les doy las gracias".
Ahora, con la vista puesta en su debut profesional, Mendoza tiene claro su compromiso: "Solo estoy ansioso por ponerme a trabajar y ganármelo cada día".
Preguntas frecuentes sobre Fernando Mendoza y su impacto en la NFL
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Fernando Mendoza y por qué es relevante en la NFL?
Fernando Mendoza es un quarterback cubanoamericano de 22 años que fue seleccionado como el primer pick general del Draft 2026 de la NFL por los Las Vegas Raiders. Es el primer jugador de ascendencia cubana en lograr este hito en la historia del fútbol americano profesional. Su trayectoria universitaria y logros, como ganar el Trofeo Heisman, lo han convertido en una figura destacada en el deporte.
¿Cuál ha sido el impacto de Fernando Mendoza en la comunidad cubanoamericana?
Fernando Mendoza se ha convertido en un símbolo de orgullo para la comunidad cubanoamericana, demostrando que los jóvenes de raíces cubanas pueden triunfar en deportes más allá del béisbol o el boxeo. Su éxito resuena especialmente entre las familias cubanas exiliadas en Estados Unidos, encarnando los valores de sacrificio y trabajo duro que caracterizan a esta comunidad.
¿Qué logros universitarios destacaron a Fernando Mendoza antes de ser elegido en el Draft de la NFL?
Antes de ser elegido en el Draft de la NFL, Fernando Mendoza ganó el Trofeo Heisman en 2025, convirtiéndose en el primer cubanoamericano y el primer jugador de la Universidad de Indiana en recibir este galardón. Lideró a los Hoosiers a una temporada perfecta y al primer campeonato nacional en la historia del programa. Sus estadísticas incluyeron 3,535 yardas aéreas y 41 touchdowns.
¿Cómo ha influido la herencia cubana en la vida y carrera de Fernando Mendoza?
La herencia cubana ha sido una constante fuente de motivación y orgullo para Fernando Mendoza. Sus abuelos emigraron de Cuba en busca del sueño americano, y Mendoza ha expresado repetidamente su gratitud por los sacrificios que hicieron. Estos valores han influido en su ética de trabajo y su deseo de representar a la comunidad hispana en el fútbol americano.
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