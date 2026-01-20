María Elvira Salazar celebra a Fernando Mendoza: “El sueño cubanoamericano sigue vivo”

Vídeos relacionados:

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró este lunes el histórico logro de Fernando Mendoza, hijo de familia cubana exiliada, quien se consagró como campeón nacional del fútbol universitario y ganador del Trofeo Heisman 2025, el premio individual más prestigioso del deporte colegial en Estados Unidos.

“Un hijo de Miami, criado con los valores cubanos de disciplina, sacrificio y trabajo duro, que hace sentir orgullosa a su ciudad en el escenario nacional”, escribió Salazar en X al felicitar públicamente al atleta.

Mendoza lideró a la Universidad de Indiana a una temporada perfecta y al título nacional, tras imponerse 27-21 a la Universidad de Miami en la final disputada precisamente en el sur de Florida.

Con su actuación, no solo selló el campeonato, sino que reafirmó su estatus como una de las grandes figuras del fútbol americano universitario.

El quarterback hizo historia al convertirse en el primer jugador de Indiana y el primer cubanoamericano en ganar el Trofeo Heisman, distinción que reconoce al atleta más destacado del país. Su liderazgo, precisión en los pases de touchdown y capacidad para responder en momentos clave lo llevaron a ser el rostro de una campaña inolvidable para los Hoosiers.

Más allá de lo deportivo, el ascenso de Fernando Mendoza ha sido visto como un símbolo cultural para la comunidad cubanoamericana, especialmente en Miami, donde su historia encarna la perseverancia y el éxito de nuevas generaciones formadas entre el legado del exilio y las oportunidades del deporte en Estados Unidos.

De hecho, Mario Cristóbal, entrenador de la Universidad de Miami, igualmente tiene raíces cubanas. Para muchos, estos triunfos confirman que el sueño cubanoamericano no solo sigue vivo, sino que continúa alcanzando escenarios históricos.