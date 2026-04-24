Revés en tribunales de EE.UU. para campeón mundial cubano de lucha

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Un juez federal de Iowa denegó la medida cautelar solicitada por el luchador cubano Reineri Andreu Ortega, lo que le impide competir en la temporada 2026-27 de la División I en la Universidad Estatal de Iowa mientras continúa su demanda antimonopolio contra la NCAA.

De acuerdo con información de Bloomberg Law, la jueza Rebecca Goodgame Ebinger, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Iowa, determinó que Ortega no demostró una probabilidad suficiente de éxito en su reclamación de que la regla de elegibilidad de cinco años de la NCAA viola la Ley Sherman de competencia.

Ortega, dos veces campeón mundial Sub-23, bicampeón panamericano y medallista de oro centroamericano en la categoría de 57 kilogramos, llegó a Estados Unidos como refugiado en diciembre de 2022 tras abandonar la selección nacional cubana.

Se matriculó en Iowa State University en la primavera de 2023 y ganó un lugar en el equipo, pero no ha podido competir oficialmente desde entonces por problemas de elegibilidad.

El núcleo del conflicto es que la NCAA inició el plazo de elegibilidad de Ortega en 2016, cuando se matriculó a tiempo completo en la Universidad Manuel Fajardo de Cuba, institución sin deportes interuniversitarios afiliados a la NCAA, donde su actividad principal fue representar al equipo nacional cubano.

Bajo el Reglamento 12.6 de la División I, el plazo de cinco años —que permite cuatro temporadas de competición— comienza con la primera matrícula universitaria a tiempo completo en cualquier lugar del mundo, independientemente de si el atleta compitió o no en ligas universitarias.

La demanda, presentada en diciembre de 2025, argumenta que esta interpretación es arbitraria porque penaliza estudios postsecundarios fuera del sistema NCAA sin actividad deportiva interuniversitaria, a diferencia de lo que ocurre con atletas estadounidenses que pasan años en ligas profesionales y luego ingresan a la universidad sin restricciones similares.

Además, señala como ejemplo el caso de Chris Weinke, quien tras seis años como profesional del béisbol ganó el Trofeo Heisman a los 28 años sin enfrentar restricciones equivalentes.

Para Ortega, la exclusión no es solo deportiva, ya que la regla también le impide acceder a ingresos por nombre, imagen y semejanza, así como al reparto directo de ingresos aprobado en el acuerdo House v. NCAA por 2,800 millones de dólares, vigente desde el 1 de julio de 2025.

La jueza Ebinger ya había denegado en diciembre de 2025 una orden de restricción temporal por motivos procesales, sin abordar el fondo del asunto. Ortega retiró además una solicitud preliminar antes de volver a presentarla, según constan en los registros judiciales.

El caso se enmarca en una ola de demandas antimonopolio contra la NCAA tras los fallos Alston (Corte Suprema, 2021) y House (2025), que han transformado el mercado laboral de los atletas universitarios y convertido la elegibilidad en un asunto con impacto económico directo.

El litigio continúa su curso hacia un posible juicio, aunque los abogados de Ortega advierten que, sin esa oportunidad, su carrera en Estados Unidos queda prácticamente truncada.