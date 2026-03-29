Luis Orta cede ante uzbeco Khalmakhanov en Liga Profesional de Lucha

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El luchador cubano Luis Orta (67 kg), campeón olímpico de Tokio 2020, cayó derrotado el pasado viernes ante el joven uzbeco Aytjan Khalmakhanov por superioridad técnica con un contundente marcador de 9-0 en un solo asalto, en un cartel de la Liga Profesional de Lucha celebrado en el complejo Khumo Arena de Taskent, Uzbekistán.

Khalmakhanov, de apenas 20 años y actual campeón del mundo en Zagreb 2025, dominó el combate desde el primer silbatazo apoyado por el público local que colmó el recinto con capacidad para 12,500 espectadores.

La publicación deportiva oficial JIT señaló que no tuvo acceso al video del combate, pero precisó que el pizarrón reflejó pleno dominio de Khalmakhanov, quien además es campeón asiático 2025 y campeón mundial juvenil sub-20.

Orta llega a este enfrentamiento con un palmarés envidiable. El cubano se coronó campeón mundial en Belgrado 2023 y En París 2024 sumó el bronce olímpico a su ya destacada trayectoria internacional.

El resultado contrasta con las expectativas depositadas en el equipo cubano de lucha, que Cuba cerró ese torneo con apenas una medalla de bronce en el reciente Mundial de Zagreb 2025, lo que encendió las alarmas de cara a los próximos compromisos internacionales.

Entre esos compromisos destaca la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, programada del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana, donde Cuba buscará recuperar protagonismo en la región.