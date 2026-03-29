Luis Orta cede ante uzbeco Khalmakhanov en Liga Profesional de Lucha

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El luchador cubano Luis Orta (67 kg), campeón olímpico de Tokio 2020, cayó derrotado el pasado viernes ante el joven uzbeco Aytjan Khalmakhanov por superioridad técnica con un contundente marcador de 9-0 en un solo asalto, en un cartel de la Liga Profesional de Lucha celebrado en el complejo Khumo Arena de Taskent, Uzbekistán.
Khalmakhanov, de apenas 20 años y actual campeón del mundo en Zagreb 2025, dominó el combate desde el primer silbatazo apoyado por el público local que colmó el recinto con capacidad para 12,500 espectadores.
La publicación deportiva oficial JIT señaló que no tuvo acceso al video del combate, pero precisó que el pizarrón reflejó pleno dominio de Khalmakhanov, quien además es campeón asiático 2025 y campeón mundial juvenil sub-20.
Orta llega a este enfrentamiento con un palmarés envidiable. El cubano se coronó campeón mundial en Belgrado 2023 y En París 2024 sumó el bronce olímpico a su ya destacada trayectoria internacional.
El resultado contrasta con las expectativas depositadas en el equipo cubano de lucha, que Cuba cerró ese torneo con apenas una medalla de bronce en el reciente Mundial de Zagreb 2025, lo que encendió las alarmas de cara a los próximos compromisos internacionales.
Entre esos compromisos destaca la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, programada del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana, donde Cuba buscará recuperar protagonismo en la región.
Preguntas frecuentes sobre la derrota de Luis Orta y el desempeño del deporte cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue la reciente actuación de Luis Orta en la Liga Profesional de Lucha?
Luis Orta fue derrotado por el uzbeco Aytjan Khalmakhanov con un marcador de 9-0. El combate se desarrolló en la Liga Profesional de Lucha en Taskent, Uzbekistán, donde Khalmakhanov dominó desde el principio, mostrando superioridad técnica sobre el campeón olímpico cubano.
¿Qué significa esta derrota para el equipo cubano de lucha?
La derrota de Luis Orta es un reflejo del bajo rendimiento actual del equipo cubano de lucha, que recientemente solo consiguió una medalla de bronce en el Mundial de Zagreb 2025. Esta situación enciende las alarmas de cara a futuros compromisos internacionales, como la Olimpiada Centroamericana y del Caribe en República Dominicana.
¿Cómo se está desempeñando el deporte cubano en otras disciplinas?
A pesar de los desafíos en la lucha, Cuba ha mostrado un buen desempeño en otras disciplinas, como el judo y el boxeo. Recientemente, Cuba dominó la Copa Centroamericana de Judo en Panamá y mostró un fuerte rendimiento en el Mundial de Boxeo de la IBA en Dubái, aunque con algunos altibajos.
¿Qué eventos futuros son importantes para el deporte cubano?
El próximo gran desafío para el deporte cubano será la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, programada del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Este evento es crucial para que Cuba recupere su protagonismo en la región y mejore el desempeño observado en competiciones recientes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.