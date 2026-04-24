Reportaje oficial presume leche para niños en Guamá, Santiago de Cuba, mientras vecinos denuncian escasez

Un reportaje de la prensa oficialista en Santiago de Cuba presenta como un logro del gobierno un sistema de distribución directa de leche en el municipio de Guamá, pero las reacciones de ciudadanos en redes sociales desmontan rápidamente la narrativa oficial.

El video, compartido el martes a través del perfil de Facebook de Benigno Rodríguez Torres, periodista de la Emisora Radio Coral en Guamá, muestra el funcionamiento del llamado “cruzamiento”, un mecanismo mediante el cual la leche se traslada directamente desde las vaquerías hasta las bodegas.

Según el reportaje, el sistema se aplica en el Consejo Popular de Uvero, la zona serrana más extensa del municipio, ubicada en plena Sierra Maestra.

En el material aparece Rafael Díaz Prado, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Guamá, quien asegura que el esquema de distribución alcanza prácticamente la totalidad de los puntos de venta del territorio.

Díaz Prado afirma que el sistema fue organizado tras un estudio conjunto entre estructuras productivas, el Consejo Popular, la dirección de la Asamblea Municipal, el Consejo de la Administración y la Delegación de la Agricultura, además de una nueva empresa vinculada al sector.

Sin embargo, el propio reportaje introduce fisuras en el discurso triunfalista. El ganadero entrevistado reconoce que la producción dista de ser estable. Según explica, el rendimiento del ganado depende de factores como el clima y la disponibilidad de alimento, que actualmente son desfavorables.

“A veces las vacas pueden darte un poquito más, pueden mermar, eso depende de la calidad del clima. La comida no está muy buena todavía, está lloviendo ahora poquito… la cosa no está muy buena ahora”, admite en el video.

Las respuestas de los usuarios en los comentarios fueron inmediatas y cuestionaron frontalmente la versión oficial. Varios afirmaron que la leche simplemente no llega a los niños de la zona.

“Mentiroso, mi familia es de Guamá y hay tres niños y esa leche que tú dices no existe, todos son mentirosos, falta de respeto al pueblo, Guamá es miseria”, escribió Luisa Rivaflecha.

Otro usuario, Alexander Díaz, denunció que ni siquiera se garantiza la leche en polvo que corresponde por la libreta de racionamiento. Según explicó, su nieto de cuatro años lleva años sin recibir ese producto en la bodega.

Algunos comentarios apuntaron también a problemas estructurales que el reportaje oficial no menciona. Rafael Limonta Pavon señaló el impacto del hurto y sacrificio ilegal de ganado en la zona, un delito que, según su testimonio, está reduciendo aún más el número de reses en el municipio.

La denuncia no es aislada. Entre enero y agosto de 2025 se documentaron al menos 193 robos vinculados al hurto y sacrificio ilegal de ganado en Cuba, con el 96% de los juzgados declarados culpables, según datos del Tribunal Supremo Popular.

El episodio se enmarca en una crisis estructural de la industria láctea cubana que las autoridades ya no pueden ocultar con reportajes locales.

Cuba perdió más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde 2019, quedando en unos tres millones al cierre de 2024, y la producción de leche cayó un 37,6% en la zafra 2024-2025, situándose por debajo de los 200 millones de litros anuales frente a una demanda de 500 millones.

Justamente Santiago de Cuba figura entre las cinco provincias con niveles críticos de inseguridad alimentaria según el Programa Monitor de Alimentos de este mes de abril, y la canasta básica anunciada a mediados de este mes para esa provincia excluye directamente la leche.

En agosto de 2025, Santiago de Cuba solo había distribuido veinte días de leche en polvo para niños de cero a un año, mientras los niños de dos a seis años permanecían sin recibir el producto.

La situación no ha mejorado: "Los niños no reciben leche, dejen las mentiras", resumió el usuario Rusito Martínez Reñé en los comentarios del mismo video oficial.