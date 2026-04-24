Thalía, expareja del cantante cubano Velito El Bufón, publicó un video en Instagram que desató una avalancha de aplausos y mensajes de admiración de sus seguidores, consolidando su imagen como la figura que ha salido fortalecida de la ruptura.

El clip muestra a Thalía con un llamativo maquillaje tipo smokey eye en un espacio público, con una actitud serena y segura que no pasó desapercibida.

El mensaje que acompaña el video es directo y sin rodeos: obligarme a aceptar tu comportamiento cuando tú no puedes aceptar mi reacción, es una locura.

La frase, escrita en letras rojas sobre el video, apunta a la doble moral en las relaciones: exigir tolerancia al propio comportamiento sin estar dispuesto a aceptar las reacciones que ese comportamiento genera en la otra persona.

Sin mencionar a nadie directamente, el mensaje fue interpretado de inmediato por sus seguidores como una reflexión sobre su separación de Velito El Bufón, hecha pública el 20 de febrero tras el nacimiento de su segundo hijo, Thiago.

La publicación acumuló más de 65,000 vistas y 16,818 likes en pocas horas, con cientos de comentarios de apoyo.

Entre las reacciones más destacadas sobresale: "Sencillamente le quedaste grande y no supo qué hacer con tanto".

Otros comentarios reflejan la misma admiración: "Necesito tomar clases de cierres contigo", "Y al que le sirva que se lo ponga" y "me he vuelto adicta a su forma de manejar la situación sin saber cómo la maneja, es la vibra que transmite única".

Varios seguidores destacaron también su capacidad de responder con madurez y sin confrontación directa, llamándola "la más admirada ahora mismo" y "la más linda de la farándula".

Este video es el más reciente de una serie de publicaciones que han ido ganándole el cariño del público desde que anunció la separación con estas palabras: Velito y yo terminamos hace unos meses. Él decidió hacer su vida y yo la mía. Estoy recién parida y por cuestión de mi bienestar no quería que cayera en polémica.

La polémica se intensificó en abril, cuando Velito oficializó su nueva relación con Paula Martínez, una tripulante de cabina española, precisamente el día del cumpleaños número 21 de Thalía.

A los días, Thalía ya había respondido con otro mensaje contundente: Nada de madre soltera, yo soy mujer soltera, mis hijos no andan buscando papá.

Cada nueva publicación de Thalía parece sumar más seguidores a su causa, y el comentario que mejor resume el sentir general lo escribió una usuaria con sencillez: "Desde su esquina marcando la diferencia."