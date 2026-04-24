Gente de Zona arrancó este viernes con todo: el dúo cubano estrenó "Se le pasa", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, una explosión de ritmos tropicales que promete convertirse en la banda sonora del verano.
El tema llegó acompañado de su videoclip oficial en YouTube y ya está disponible en todas las plataformas digitales, justo cuando Alexander Delgado y Randy Malcom celebran 25 años de trayectoria musical.
Musicalmente, "Se le pasa" es un regreso a las raíces del dúo. Randy Malcom la describió como una fusión de merengue con afro y la comparsa cubana, inspirada en la conga santiaguera.
La canción retrata con humor las dinámicas de pareja, específicamente esas situaciones en que los hombres se complican en la noche y luego no saben cómo justificarse. Alexander Delgado explicó que "la idea era reflejar, desde un ángulo gracioso, esas situaciones que viven los hombres cuando se complican en la noche y luego no saben cómo justificarse con su pareja".
La descripción oficial del estreno lo dice todo: "¡Llegó lo que estabas esperando pa' que siga la fiesta! Si te dijo que estás botao' y el sofá ya está preparao', tú tranquilo que este plan no falla y #SeLePasa".
"Se le pasa" es además la carta de presentación de un próximo álbum cargado de colaboraciones con artistas como Elena Rose, Mau y Ricky, y Juan Magán, según revelaron en una entrevista exclusiva con LOS40.
Con seis premios Latin Grammy, doce Latin Billboard Awards y éxitos como "Bailando", "La Gozadera" y "Traidora" en su haber, Gente de Zona llega al verano con "Se le pasa" lista para dominar las listas de éxitos y hacer bailar a todo el mundo.
Preguntas Frecuentes sobre Gente de Zona y su Música
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el nuevo sencillo de Gente de Zona y qué estilo musical presenta?
El nuevo sencillo de Gente de Zona se llama "Se le pasa" y presenta una fusión de merengue con afro y la comparsa cubana, inspirado en la conga santiaguera. Es el primer adelanto de su próximo álbum y promete ser la banda sonora del verano.
¿Qué mensaje social ha transmitido Gente de Zona recientemente sobre Cuba?
Gente de Zona ha expresado mensajes contundentes sobre la situación política en Cuba, denunciando la falta de libertades y la decadencia económica. Han pedido el fin de la dictadura en Cuba y han expresado su deseo de libertad para el pueblo cubano.
¿Qué colaboraciones se esperan en el próximo álbum de Gente de Zona?
El próximo álbum de Gente de Zona contará con colaboraciones de artistas como Elena Rose, Mau y Ricky, y Juan Magán. Estas colaboraciones prometen enriquecer el nuevo proyecto musical del dúo cubano.
¿Cómo ha influido Gente de Zona en la música cubana a nivel internacional?
Gente de Zona ha llevado la música cubana por el mundo, comparándose con Celia Cruz en su misión artística de mantener viva la cultura cubana desde el exilio. Han popularizado el cubatón y su activismo político ha reforzado su influencia internacional.
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