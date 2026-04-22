Gente de Zona: "Lo mejor fue llevar la música cubana por el mundo"

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El dúo cubano Gente de Zona, formado por Alexander Delgado y Randy Malcom, afirmó en una entrevista reciente que lo mejor de su carrera ha sido llevar la música cubana por el mundo como Celia Cruz, comparando su misión artística con la de la icónica cantante que se convirtió en el gran símbolo del exilio cubano.

La declaración, recogida por el portal suizo swissinfo.ch, resume la filosofía que ha guiado al dúo durante sus 25 años de trayectoria: mantener viva la cultura cubana desde el exilio, tal como lo hizo Cruz desde Miami y Nueva York.

En entrevistas concedidas a Libertad Digital, ambos artistas hablaron sin rodeos sobre la situación en la isla.

Alexander Delgado fue contundente: "Cuba ahora mismo está en una decadencia, en el peor momento de su historia. Es un desastre".

Delgado también exigió un cambio político de fondo: "Ya es hora de que esa dinastía de los Castro y sus compinches se retiren, y que Cuba vuelva a ser un país nuevo".

Randy Malcom, por su parte, describió el colapso del sistema de salud con una imagen demoledora: "Si te quieres operar en Cuba, tienes que llevar hasta el hilo y la aguja".

Malcom también denunció la crisis económica que aplasta al cubano de a pie: "La gasolina vale 10 dólares el litro para un ciudadano común. Ya no hay educación y prácticamente nadie quiere trabajar para el Estado".

El vínculo con Celia Cruz no es solo retórico para el dúo.

En febrero de 2024, Gente de Zona protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios Lo Nuestro al cantando junto a la voz de Cruz recreada mediante inteligencia artificial, interpretando "Ella tiene fuego" y "La negra tiene tumbao", en el marco del centenario del nacimiento de la cantante.

Ese mismo mes estrenaron el videoclip de "Celia", canción-homenaje que utiliza la voz de Cruz recreada por inteligencia artificial y que alcanzó cinco millones de vistas en YouTube en abril de 2024.

La canción fue nominada a Colaboración del Año - Tropical en los Premios Lo Nuestro 2025, junto a otras dos nominaciones del grupo: Artista del Año - Tropical y Álbum del Año - Tropical por el disco "Demasiado".

Fundado en el año 2000, el grupo popularizó el cubatón —fusión de reguetón con ritmos cubanos como la timba— y acumula seis Grammy Latinos y doce Billboard Latinos.

Sus éxitos "Bailando" (2014, con Enrique Iglesias) y "La Gozadera" (2015, con Marc Anthony) los catapultaron a la fama global. En 2025 celebraron sus 25 años de carrera con un concierto en el Kaseya Center de Miami ante 14,000 fans.

En 2021 lanzaron "Patria y Vida", el himno de las protestas del 11 de julio en Cuba, lo que les valió represalias del régimen y la imposibilidad de regresar a la isla.

Desde entonces, su activismo político se ha intensificado en paralelo a su carrera musical, y ambos artistas sueñan con dar algún día un concierto en una Cuba libre.

El próximo capítulo de esa misión de llevar la música cubana al mundo arranca el 25 de junio de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, con la primera gira del dúo por España.