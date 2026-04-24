Rosalía recibió este viernes el galardón Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música y, aunque no pudo estar presente en la gala, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche con un vídeo de agradecimiento en el que dedicó el premio a su pareja, la modelo Loli Bahía.

La artista catalana no pudo asistir presencialmente a la ceremonia porque se encuentra inmersa en su gira internacional Lux Tour, que la lleva por 17 países con 42 conciertos programados hasta septiembre de 2026.

En el vídeo, Rosalía apareció con un tono cálido y reflexivo: "Hola Billboard, espero que la gala esté yendo genial. Yo estoy de tour, por eso me ha sido imposible estar en persona, pero muchísimas gracias por este reconocimiento. Es tremendo honor recibirlo. Yo no sería quién soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado, que he conocido. Así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas que quiero."

El momento que encendió las redes llegó cuando la cantante mencionó a Loli Bahía al dedicarle el premio, en lo que supone una de sus referencias públicas más directas a su nueva relación en un escenario de esta envergadura.

Loli Bahía es una modelo francesa de 23 años nacida en Lyon, hija de padre español y madre de origen argelino, que debutó en la industria de la moda a los 17 años y también tiene formación musical: estudió trombón en el Conservatorio de Lyon.

La relación entre ambas comenzó a hacerse pública a finales de 2025, cuando fueron fotografiadas juntas en París, y se fue confirmando con nuevas imágenes: paseando de la mano en Madrid antes del inicio del Lux Tour y juntas en Río de Janeiro.

En uno de sus conciertos en París, Rosalía ya había dado una señal inequívoca al dedicar la canción La rumba del perdón con un emotivo "A mi Loli" desde el escenario.

La mención en los Billboard Mujeres Latinas generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, entre sorpresa, emoción y apoyo.

En la misma gala fueron homenajeadas otras figuras de la música latina como Julieta Venegas, Ivy Queen, Becky G, Lola Índigo y Joy Huerta.

La vida sentimental de Rosalía ha captado la atención del público durante años, desde su relación con Rauw Alejandro —con quien llegó a comprometerse en 2023— hasta su romance con el actor Jeremy Allen White.

Ahora, con Loli Bahía a su lado y un tour que la consagra como una de las artistas más importantes del momento, Rosalía demuestra que su vida personal sigue despertando tanto interés como su música.