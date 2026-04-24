"Papaoutai" sacude La Habana: Coreografía de Moyra Brunette con el ballet de Liz Alfonso se hace viral

La bailarina y creadora de contenido panameña Moyra Brunette publicó en TikTok una coreografía para la canción "Papaoutai" y su video se hizo viral con más de 570,000 visitas en menos de 24 horas, desatando una ola de reacciones emotivas de usuarios de distintos países.

La coreografía está interpretada por bailarines de la compañía cubana Lizt Alfonso Dance Cuba en La Habana. La música es del cantante y compositor belga Paul van Haver (Bruselas, 1985), conocido artísticamente como Stromae.

El tema "Papaoutai" fue lanzado en 2013, pero en 2026 una versión se ha convertido en un fenómeno viral. La coreógrafa panameña decidió incorporar la canción en el trabajo con los bailarines cubanos durante un curso intensivo en la academia y cada video compartido ha generado mayor interés.

"Ustedes pidieron la coreografía completa", dijo Moyra a sus fans y les cumplió el deseo. Utilizaron la versión Afro Soul de "Papaoutai", producida por Mikeeysmind, Chill77 y Unjaps. La canción trata sobre la ausencia paterna y el anhelo de conexión emocional.

Moyra acompañó la publicación con un mensaje cargado de significado: "No tengo palabras para agradecer a estos bailarines cubanos por tanta entrega. Esta coreografía describe mis sentimientos y mi redención con Dios. ¡Para ellos Libertad! Por un mundo lleno de amor para todos, amén".

Lizt Alfonso Dance Cuba es una compañía con sede en La Habana reconocida internacionalmente por su fusión de ballet clásico, flamenco y ritmos afrocubanos.

Varios comentaristas identificaron de inmediato a los intérpretes. "¡Eso es otra cosa! ¡Eso es el ballet de Liz Alfonso!", escribió una usuaria. Otro simplemente sentenció: "Brother, esto es arte".

El simbolismo de ver a una artista panameña colaborar con bailarines cubanos en La Habana no pasó desapercibido. "¡¡¡Viva Cuba Libre!!!! Gracias Panamá", escribió una usuaria. Otra expresó: "Qué belleza lo que se transmite. Estoy bien emocionada viendo a Panamá y Cuba".

"Hagámoslo viral para que el cantante haga un video con ellos", dijo otra persona.

Lizt Alfonso Dance Cuba fue fundada en octubre de 1991 por la coreógrafa y bailarina cubana Lizt Alfonso. En 2026 la compañía celebra sus 35 años de trayectoria. Ha llevado su arte a escenarios de más de setenta países.

En 2026, con este video viral, los bailarines de Lizt Alfonso Dance Cuba vuelven a demostrar por qué su compañía es considerada una de las más destacadas del mundo hispanohablante, justo cuando celebran tres décadas y media de historia sobre los escenarios.