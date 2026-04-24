Vecinos piden ayuda para anciana vulnerable hallada repetidamente desorientada en las calles de La Habana

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Una anciana identificada como Adis o Adys, de cabello blanco y complexión delgada, ha sido encontrada en múltiples ocasiones desorientada y con problemas de salud en la intersección de las calles 19 y 42, en el municipio Playa, La Habana, sin que ninguna institución del Estado haya respondido por su situación.

La alerta fue lanzada en el grupo de Facebook "Vecinos de 41 y 42 (41 y 39)", donde la publicación acumuló más de 3,810 reacciones y decenas de comentarios de vecinos que intentaron, de manera espontánea, identificar a la mujer y localizar a sus familiares.

Varios internautas confirmaron que la señora vive en el edificio de 19 y 42, frente al Trimagen, con entrada por la calle 42, en el apartamento superior de un biplanta que hace esquina.

Captura de Facebook / Vecinos de 41 y 42 (41 y 39) / Nallive Arencibia

La usuaria Daylén Vega relató haberla encontrado días atrás en el semáforo de esa misma intersección: "Se sentía mal y la llevamos al policlínico 1ro de Enero, allí dijo que vivía en 19 y 42 en el edificio que hace esquina frente al Trimagen. Ella presentaba un episodio neurológico, según refirieron los médicos".

Ese mismo día, Lisandra Guibert Paula la vio con dolor en el pecho alrededor de las 10:40 am: "Paré para ayudarla y rápido llamé a mi esposo para llevarla para el hospital, ya que ningún carro paraba. En ese mismo momento pasaba una ambulancia y se la llevaron".

Horas después, Yadira Dávila Llanes informó que la anciana estuvo en el Hospital Docente de Playa al mediodía, donde le pusieron una duralgina porque se había caído en la calle.

El caso no es reciente. Carmen Isabel Jover Casadevall advirtió que la señora "se ha desmejorado mucho en cosa de 1,5 años" y que tiene parientes y conocidos en esa dirección, aunque nadie ha asumido su cuidado.

La enfermera Ileana Rivero fue más directa al señalar el abandono familiar: "Esa señora vive en 19 y 42. La hija, si se le puede decir así, no quiere hacerse cargo de ella. Yo soy enfermera y me parte el alma verla en mi policlínico".

Un comentario de la usuaria identificada como Eufemia Mirapallá reveló una dimensión más oscura del caso: "El que la atienda y viva con ella se queda con la casa, eso me dijeron una vez, así que los invito a que pasen la prueba de 10 días, que fue lo que aguantó la última familia que intentó ayudarla. Salieron acusados de robo y de envenenamiento".

La situación de Adis refleja una crisis estructural que el régimen cubano no ha podido ni querido resolver. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina, con el 25% de su población mayor de 60 años, y desde 2020 más de 1,4 millones de personas han abandonado el país, dejando a incontables adultos mayores sin red de apoyo familiar.

El sistema estatal de atención a ancianos es crónicamente insuficiente: el país cuenta con solo 156 hogares de ancianos y 12,697 camas para toda la isla, mientras 51 municipios carecen de ese servicio. La propia prensa oficial admitió en marzo de 2026 que Cuba "no tiene recursos para atender a personas vulnerables".

Ante ese vacío institucional, los grupos en redes sociales de vecinos se han convertido en el único mecanismo real de socorro.

Casos similares se han repetido en toda la Isla: un músico hallado en abandono en La Habana, un anciano de 83 años denunciando hambre extrema en Ciego de Ávila, y en diciembre de 2024 un anciano mendigo amaneció muerto en una acera del municipio Regla.

"Ayudémosla, que hoy es ella. Mañana puedo ser yo o cualquiera de ustedes", escribió la usuaria Margarita Cobas, resumiendo en una frase la angustia de una comunidad que suple, con solidaridad, lo que el Estado cubano lleva décadas sin garantizar.