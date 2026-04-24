Dio cara, cuerpo y pelo: Hallel Génesis vuelve a incendiar Instagram y sus seguidores quedan en shock

La cantante cubana Hallel Génesis anunció este viernes el estreno de su nuevo sencillo "El Trapcito" con un video en Instagram que no dejó a nadie indiferente: aparece luciendo un bikini blanco junto a una cascada, con el cabello suelto y una actitud que encendió de inmediato los comentarios de sus más de 550,000 seguidores.

En el video promocional de "El Trapcito" suena de fondo la propia canción, con una frase que sus seguidores no tardaron en repetir: "Yo soy cubana por eso te trastorno".

Los piropos y emojis de corazones y fueguitos inundaron la publicación en cuestión de minutos. "Hermosa mi amor", escribió un seguidor. "A mí ella me gusta digan lo que digan", sumó otro. "Chulada", fue el comentario de un tercero.

No faltaron, sin embargo, algunas críticas al cuerpo de la artista, que sus propios seguidores salieron a rebatir con contundencia.

"Increíble ver a otras mujeres criticando el cuerpo, parece que no saben que un cuerpo de gym y sin operaciones no siempre se ve perfecto, en fin no hagas caso mi amor", respondió una seguidora en defensa de Hallel.

El post llegó apenas unos días después de otro que también se volvió viral, cuando la artista habanera publicó fotos en un bikini naranja que generaron una avalancha de reacciones.

El video oficial de "El Trapcito" estará disponible este viernes en YouTube y en todas las plataformas digitales, una oportunidad más para disfrutar de la música de Hallel.