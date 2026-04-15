Hallel Génesis enciende Instagram y le recuerdan a Tekashi 6ix9ine lo que perdió: "Debería haberla guardado"

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La cantante cubana Hallel Génesis publicó este martes una serie de fotos en Instagram luciendo un bikini naranja de infarto y la reacción de sus seguidores no tardó en apuntar directamente a su expareja, el rapero Tekashi 6ix9ine.
En el caption de las imágenes, Hallel escribió con su habitual desparpajo: "poco se habla del cuerpecito que toy cogiendo bueeeeno..".
Las fotos, tomadas junto a una ducha exterior de acero inoxidable y en el borde de una piscina de aguas turquesas, mostraron a la joven habanera con el cabello mojado y una figura que sus fanáticos no dejaron pasar por alto.
El comentario que más resonó entre los seguidores fue directo al grano: "El rapero 69, debería haberla guardado".
Otros mensajes no se quedaron atrás: "Tú estás como más bonita", "Un cañón", "Una locura mi amor" y "El diablo que alguien le diga ahí por favor que ella me encanta" fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación.
Un seguidor fue aún más expresivo: "Un poquito de talla, un poquito de pelo, un poquito de todo, un poquito y eres un mujerón y sin frenos. Suave con tu sexualidad, bendiciones".
El contexto le da una carga simbólica especial al momento: Tekashi salió de prisión recientemente y apenas cuatro días después anunció que espera un bebé con su nueva novia cubana, Aliday Alter, quien quedó embarazada durante el encarcelamiento del rapero.
La relación entre Hallel y Tekashi comenzó en octubre de 2024, cuando el rapero la contactó por Instagram, y se hizo pública con regalos lujosos, apariciones conjuntas y proyectos musicales, sin embargo el amor duró poco
La ruptura llegó en abril de 2025, tras un video viral que mostraba a Tekashi besándose con otra mujer en una fiesta en Miami.
Desde entonces, Hallel ha continuado su carrera en ascenso y acumula más de 550,000 seguidores en Instagram, mientras las fotos de este martes dejan claro que la joven habanera sigue siendo el centro de atención, con o sin el rapero en escena.
Preguntas Frecuentes sobre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Hallel Génesis es tendencia en Instagram?
Hallel Génesis es tendencia en Instagram por las recientes fotos que compartió en bikini, las cuales generaron múltiples reacciones, especialmente comentarios sobre su expareja, el rapero Tekashi 6ix9ine. Sus seguidores destacaron su figura y la vincularon con el rapero, quien recientemente salió de prisión y espera un hijo con su nueva pareja.
¿Cómo comenzó la relación entre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine?
La relación entre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine comenzó en octubre de 2024, cuando el rapero la contactó por Instagram. Su relación se hizo pública con lujosos regalos y apariciones conjuntas, pero terminó en abril de 2025, después de que Tekashi fue visto besando a otra mujer en Miami.
¿Qué ha sido de la carrera de Hallel Génesis tras su ruptura con Tekashi?
Desde su ruptura con Tekashi, Hallel Génesis ha continuado su carrera artística en ascenso. Acumula más de 550,000 seguidores en Instagram y sigue siendo el centro de atención en las redes sociales. Ha participado en proyectos musicales y se ha presentado en conciertos, como su primer show en solitario en Miami.
¿Quién es Aliday Alter, la nueva pareja de Tekashi 6ix9ine?
Aliday Alter es la nueva pareja de Tekashi 6ix9ine. Es una joven cubana de 29 años que vive en Miami. Su relación con el rapero comenzó en abril de 2025, poco después de la ruptura de Tekashi con Hallel Génesis. Aliday está esperando un hijo con Tekashi, el cual fue concebido mientras él estaba en prisión.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.