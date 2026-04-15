Hallel Génesis enciende Instagram y le recuerdan a Tekashi 6ix9ine lo que perdió: "Debería haberla guardado"

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La cantante cubana Hallel Génesis publicó este martes una serie de fotos en Instagram luciendo un bikini naranja de infarto y la reacción de sus seguidores no tardó en apuntar directamente a su expareja, el rapero Tekashi 6ix9ine.

En el caption de las imágenes, Hallel escribió con su habitual desparpajo: "poco se habla del cuerpecito que toy cogiendo bueeeeno..".

Las fotos, tomadas junto a una ducha exterior de acero inoxidable y en el borde de una piscina de aguas turquesas, mostraron a la joven habanera con el cabello mojado y una figura que sus fanáticos no dejaron pasar por alto.

El comentario que más resonó entre los seguidores fue directo al grano: "El rapero 69, debería haberla guardado".

Otros mensajes no se quedaron atrás: "Tú estás como más bonita", "Un cañón", "Una locura mi amor" y "El diablo que alguien le diga ahí por favor que ella me encanta" fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación.

Un seguidor fue aún más expresivo: "Un poquito de talla, un poquito de pelo, un poquito de todo, un poquito y eres un mujerón y sin frenos. Suave con tu sexualidad, bendiciones".

El contexto le da una carga simbólica especial al momento: Tekashi salió de prisión recientemente y apenas cuatro días después anunció que espera un bebé con su nueva novia cubana, Aliday Alter, quien quedó embarazada durante el encarcelamiento del rapero.

La relación entre Hallel y Tekashi comenzó en octubre de 2024, cuando el rapero la contactó por Instagram, y se hizo pública con regalos lujosos, apariciones conjuntas y proyectos musicales, sin embargo el amor duró poco

La ruptura llegó en abril de 2025, tras un video viral que mostraba a Tekashi besándose con otra mujer en una fiesta en Miami.

Desde entonces, Hallel ha continuado su carrera en ascenso y acumula más de 550,000 seguidores en Instagram, mientras las fotos de este martes dejan claro que la joven habanera sigue siendo el centro de atención, con o sin el rapero en escena.