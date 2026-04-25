¿Te pueden quitar la ciudadanía americana? Abogado explica casos reales

El abogado de Inmigración Willy Allen III explicó este viernes los casos reales en que el Gobierno de Estados Unidos puede revocar la ciudadanía americana a personas naturalizadas, en medio de la alarma que ha generado en la comunidad inmigrante cubana el anuncio de revisiones masivas por parte de la administración Trump.

El especialista fue directo desde el inicio: «Solamente hay uno, posiblemente dos razones por las cuales el gobierno puede quitar una ciudadanía. La primera es lo que todos saben: fraude».

Willy Allen III aclaró que el fraude migratorio abarca cualquier tergiversación o falsificación cometida en cualquier momento del proceso, desde la entrada al país hasta la naturalización. «Si alguien en cualquier momento, desde el inicio de su proceso migratorio hasta cuando se hizo su ciudadanía, cometió un fraude para obtener esa ciudadanía, le pueden quitar la ciudadanía», afirmó.

Para la comunidad cubana, el tema tiene aristas específicas. El abogado mencionó como ejemplos concretos de fraude el uso de pasaportes fabricados de terceros países para entrar como cubano y luego revelar la nacionalidad cubana, o la fabricación de un pasaporte cubano por parte de alguien que no lo es para acogerse a la Ley de Ajuste.

"Si alguien es de otro país y fabricó un pasaporte cubano para ajustar bajo la Ley de Ajuste Cuba: fraude. Matrimonios falsos, fraude", señaló.

Un punto que el abogado subrayó con énfasis es la diferencia entre fraude migratorio y otros tipos de fraudes. «Si alguien cometió un fraude de Medicare o algo así, obviamente eso es algo muy grave, pero no es lo mismo que cometer un fraude migratorio, un fraude contra el gobierno con la intención de legalizarse. Eso es el tipo de fraude que se requiere», explicó.

La segunda causal de revocación es jurar lealtad a un gobierno o entidad enemiga de Estados Unidos, como el Estado Islámico o Irán, o ponerse del lado de un adversario en un conflicto armado contra el país. "También se puede quitar la ciudadanía por cometer acto terrorista o revocar o renunciar al gobierno americano», dijo el abogado.

El experto también quiso contextualizar el clima de alarma que rodea estas noticias: "Yo creo que es algo para echar miedo y pánico a la comunidad inmigrante".

El contexto en que se produce esta explicación es de alta tensión migratoria. En abril de 2026, USCIS anunció la revisión de naturalizaciones otorgadas durante la era Biden, enfocada en presunto fraude, y el Departamento de Justicia avanza en la desnaturalización de casi 400 ciudadanos naturalizados, calificado como «el mayor volumen de referencias de desnaturalización en la historia», según Democracy Now.

Hasta finales de marzo de 2026, el DOJ había logrado 13 desnaturalizaciones y tenía 16 casos pendientes en tribunales federales. Entre los casos que afectan directamente a cubanos figura el de Mirelys Cabrera Díaz, residente en Hialeah, cuya ciudadanía fue revocada el 24 de marzo por fraude a Medicare de más de seis millones de dólares entre 2011 y 2014.

Legalmente, la desnaturalización no es un proceso automático: se rige por la Sección 1451 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, requiere una demanda en tribunal federal con un estándar de prueba «clara, inequívoca y convincente», y puede durar años, con los hechos interpretados a favor del ciudadano.