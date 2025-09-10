EE.UU. busca quitar la ciudadanía a argentino que fingió ser cubano para acogerse a la Ley de Ajuste

Pasaporte de Estados Unidos, símbolo de ciudadanía y del sueño migratorio de miles de extranjeros.

Vídeos relacionados:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes una demanda para revocar la ciudadanía estadounidense de Fernando Adrián Moio Bartolini, un argentino de 50 años residente en Florida, que habría usado documentos cubanos falsos para obtener primero la residencia y luego la naturalización.

Según la denuncia presentada en un tribunal federal de Orlando, Moio Bartolini compró un certificado de nacimiento y un pasaporte cubanos falsos, con los que accedió a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano, una vía migratoria creada en 1966 para regularizar a los cubanos que llegaban a EE.UU. El acusado alegó falsamente haber nacido en la isla, logró la residencia permanente y más tarde juró como ciudadano estadounidense.

El fraude quedó al descubierto en 2013, cuando un agente de Aduanas y Protección Fronteriza en el Aeropuerto Internacional de Miami sospechó por su marcado acento argentino, mientras intentaba entrar al país desde Medellín, Colombia. Tras ser detenido, Moio Bartolini admitió su verdadera nacionalidad y que había engañado al sistema migratorio.

“La desnaturalización civil es una herramienta importante para garantizar que solo las personas cualificadas y con buena conducta moral obtengan la ciudadanía estadounidense. La presentación de este caso envía un mensaje claro: si no dice la verdad a los funcionarios de inmigración e infringe nuestras leyes, lo procesaremos y lo desnaturalizaremos”, declaró Brett A. Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia acusa a Moio Bartolini de ocultar información esencial y dar falso testimonio en su proceso de naturalización, por lo que pide al tribunal revocar su ciudadanía. De ser aceptada la demanda, el argentino perdería su estatus de ciudadano y quedaría expuesto a la deportación.

La desnaturalización, aunque poco común, puede aplicarse en casos de fraude, vínculos con actividades extremistas o delitos graves.

Lo más leído hoy:

La investigación estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y será litigada por la División Civil del Departamento de Justicia.

Preguntas frecuentes sobre el fraude migratorio en EE.UU. y la Ley de Ajuste Cubano