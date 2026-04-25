La dura realidad de los campesinos en Cuba: “Me roban la vaca y tengo que pagarla yo”

Sábado, 25 Abril, 2026 - 15:11

Campesino cubano Foto © Facebook/Andres Manuel Sosa Ramires

Un campesino cubano denunció las duras condiciones que enfrentan los productores agropecuarios en la isla, en particular la falta de derechos reales sobre el ganado que crían y las sanciones que reciben incluso cuando son víctimas de delitos.

En un testimonio difundido en redes sociales, el agricultor explicó que, bajo el sistema estatal vigente, los animales no pertenecen plenamente a quienes los crían, sino a entidades gubernamentales.

“Te roban una vaca y tienes que pagársela al Estado, porque ellos son los dueños, no eres tú”, afirmó.

El campesino relató que, a pesar de haber adquirido el ganado con su propio dinero y asumir todos los costos de crianza, las autoridades lo responsabilizan cuando ocurre un robo. Según su denuncia, en lugar de perseguir al delincuente, las instituciones imponen multas al productor afectado.

“Yo las compro, las crío, paso trabajo, y después vienen a cobrarme. No le caen atrás al ladrón, pero a mí sí me multan”, expresó con indignación.

El testimonio también apunta a la presunta complicidad de las autoridades en este proceso, al señalar que la policía respalda las sanciones contra los campesinos en lugar de investigar los delitos.

Estas denuncias reflejan una problemática recurrente en el campo cubano, donde la falta de incentivos, la inseguridad y el control estatal sobre los medios de producción continúan afectando la ya deprimida producción agropecuaria. La situación impacta directamente en la disponibilidad de alimentos en el país y agrava la crisis económica que enfrenta la población.

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