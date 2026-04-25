Tormenta local severa con granizo de gran tamaño en Camagüey

Una tormenta local severa con caída de grandes pedazos de granizo azotó ayer la localidad de Ingenio Viejo, en la provincia de Camagüey, entre las 7:45 y las 7:51 de la tarde, en un evento que duró apenas seis minutos.

El fenómeno fue documentado en video por el grupo de aficionados a la meteorología y difundido en redes sociales por el meteorólogo Raydel Ruisanchez, quien confirmó que la tormenta fue clasificada como de carácter severo por el tamaño inusual de los granizos registrados.

En las imágenes se puede apreciar claramente el volumen de los pedazos de granizo que caían sobre la localidad, ante lo que una voz exclama: "Dios mío, clase de granizo".

El evento no fue una sorpresa para quienes seguían el pronóstico del día.

Este mismo viernes, Ruisanchez había advertido que "la lluvia será la protagonista en Cuba", señalando que existía "la posibilidad de que algunas tormentas alcancen carácter severo, con presencia de granizo y rachas de viento fuertes".

El meteorólogo explicó que "la situación de inestabilidad está relacionada a la presencia de una vaguada sobre el territorio cubano que estará incrementando significativamente los valores de humedad relativa", con mayor afectación prevista en zonas del interior y del norte de las regiones central y oriental.

Las imágenes satelitales del día mostraban nubosidad concentrada sobre las regiones central y oriental de la isla, mientras el occidente amanecía con poca nubosidad.

Ingenio Viejo es una pequeña localidad rural del municipio de Camagüey con aproximadamente 1,000 habitantes, compuesta por tres núcleos: Batey 1, CPA Jesús Suárez Gayol e Ingenio Viejo.

La provincia de Camagüey acumula un historial documentado de tormentas locales severas con granizo.

En marzo de 2021 se registraron granizos de más de tres centímetros con vientos de ráfaga superiores a 80 km/h en la ciudad capital, y en julio de 2025 el municipio de Vertientes fue golpeado con ráfagas de hasta 112 km/h.

Según el Instituto de Geofísica y Astronomía de Cuba, estas tormentas se generan cuando vaguadas en niveles medios y bajos de la atmósfera favorecen el desarrollo de cumulonimbos con alta inestabilidad, produciendo granizo, lluvias intensas y vientos de ráfaga que pueden superar los 100 km/h.

Ante la persistencia de la inestabilidad atmosférica, Ruisanchez recomendó "mantener precaución ante la actividad eléctrica y evitar transitar por zonas inundadas".