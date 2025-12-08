Un frente frío dejará lluvias y un descenso de temperaturas en el sur de Florida

Vídeos relacionados:
El sur de Florida, Estados Unidos, experimentará cambios en el patrón del tiempo tras un fin de semana soleado y caluroso, con temperaturas máximas por encima del promedio habitual para esta época del año, de acuerdo con el pronóstico de Telemundo 51.
Un frente frío que cruzó la región en la mañana de este lunes dejó lluvias y algunas tormentas con ráfagas que alcanzaron hasta 30 mph en zonas del suroeste y el interior del estado.
Pronóstico detallado
Hoy: Chubascos aislados en la mañana y tormentas dispersas en la tarde.
Temperatura máxima: 83°F
Martes: Mínima: 67°F · Máxima: 76°F
Miércoles: Mínima: 77°F · Máxima: 79°F
Aunque las condiciones se han calmado temporalmente, se espera la llegada de otro frente frío esta tarde, lo que podría generar nuevos chubascos aislados, especialmente en áreas cercanas al lago Okeechobee y sectores del sur de Florida. Este sistema abrirá paso a un aire más fresco y seco durante la noche.
Para las próximas horas, se anticipa un descenso notable de las temperaturas, que caerán a los altos 50°F en el interior y a los medios 60°F en zonas costeras.
El resto de la semana se perfila estable, con días agradables y máximas que oscilarán entre los medios y altos 70°F, y noches frescas.
Hacia finales de la semana podría acercarse otro frente frío, aunque por ahora las probabilidades de lluvia son bajas, concentradas en la costa este y el Atlántico.
Preguntas frecuentes sobre el frente frío en el sur de Florida
¿Cómo afectará el frente frío al clima en el sur de Florida?
El frente frío provocará un descenso notable de las temperaturas en el sur de Florida, con mínimas que podrían bajar hasta los 50°F en el interior y los 60°F en las zonas costeras. Además, se esperan chubascos aislados y un ambiente más fresco y seco durante la noche.
¿Cuáles son las recomendaciones ante la llegada del frío en Florida?
Las autoridades recomiendan vestir por capas, proteger a niños y ancianos, y tener cuidado con el uso de calefactores portátiles. Además, es importante mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos más fríos del día.
¿Qué efectos tendrá el viento durante el frente frío en Florida?
El viento aumentará la sensación de frío, con ráfagas que podrían alcanzar entre 25 y 28 mph, lo que hará que las temperaturas percibidas sean aún más bajas. Esto podría generar condiciones peligrosas para embarcaciones y actividades en la playa.
¿Cuánto tiempo durará el frente frío en el sur de Florida?
El evento frío será breve, con una recuperación progresiva de las temperaturas hacia el miércoles. Se espera que el clima más templado regrese rápidamente, acercándose a valores normales para la fecha hacia el final de la semana.
