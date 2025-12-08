Un frente frío dejará lluvias y un descenso de temperaturas en el sur de Florida

Condiciones meteorológicas inestables en una carretera del sur de Florida (Imagen de referencia)

El sur de Florida, Estados Unidos, experimentará cambios en el patrón del tiempo tras un fin de semana soleado y caluroso, con temperaturas máximas por encima del promedio habitual para esta época del año, de acuerdo con el pronóstico de Telemundo 51.

Un frente frío que cruzó la región en la mañana de este lunes dejó lluvias y algunas tormentas con ráfagas que alcanzaron hasta 30 mph en zonas del suroeste y el interior del estado.

Pronóstico detallado

Hoy: Chubascos aislados en la mañana y tormentas dispersas en la tarde.

Temperatura máxima: 83°F

Martes: Mínima: 67°F · Máxima: 76°F

Miércoles: Mínima: 77°F · Máxima: 79°F

Aunque las condiciones se han calmado temporalmente, se espera la llegada de otro frente frío esta tarde, lo que podría generar nuevos chubascos aislados, especialmente en áreas cercanas al lago Okeechobee y sectores del sur de Florida. Este sistema abrirá paso a un aire más fresco y seco durante la noche.

Para las próximas horas, se anticipa un descenso notable de las temperaturas, que caerán a los altos 50°F en el interior y a los medios 60°F en zonas costeras.

El resto de la semana se perfila estable, con días agradables y máximas que oscilarán entre los medios y altos 70°F, y noches frescas.

Hacia finales de la semana podría acercarse otro frente frío, aunque por ahora las probabilidades de lluvia son bajas, concentradas en la costa este y el Atlántico.